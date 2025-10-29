В Германии и Польше обеспокоены наплывом украинских беженцев

Резкий рост числа украинских беженцев, особенно молодых мужчин, вызывает обеспокоенность в Германии и Польше. Политики опасаются, что это может привести к снижению общественной поддержки военной помощи Киеву, пишет европейская пресса.

Представители правящей Консервативной партии Германии и польской партии «Конфедерация» предупреждают, что увеличение числа украинцев мужского пола, прибывающих после ослабления правил выезда из Украины летом, может вызвать общественное напряжение.

По данным польской пограничной службы, с начала 2025 года до смягчения ограничений границу с Польшей пересекли около 45,3 тысячи украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. В последующие два месяца их число выросло почти вдвое — до 98,5 тысячи.

Как сообщила специальный представитель ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, в странах Европейского союза в настоящее время проживает около 4,7 миллиона украинских беженцев, из них 1,2 миллиона — в Германии и почти 1 миллион — в Польше.