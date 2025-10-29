USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

В Германии и Польше обеспокоены наплывом украинских беженцев

22:46

Резкий рост числа украинских беженцев, особенно молодых мужчин, вызывает обеспокоенность в Германии и Польше. Политики опасаются, что это может привести к снижению общественной поддержки военной помощи Киеву, пишет европейская пресса.

Представители правящей Консервативной партии Германии и польской партии «Конфедерация» предупреждают, что увеличение числа украинцев мужского пола, прибывающих после ослабления правил выезда из Украины летом, может вызвать общественное напряжение.

По данным польской пограничной службы, с начала 2025 года до смягчения ограничений границу с Польшей пересекли около 45,3 тысячи украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. В последующие два месяца их число выросло почти вдвое — до 98,5 тысячи.

Как сообщила специальный представитель ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, в странах Европейского союза в настоящее время проживает около 4,7 миллиона украинских беженцев, из них 1,2 миллиона — в Германии и почти 1 миллион — в Польше.

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51 46
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности
20:00 3322
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили все еще актуально
16:41 8672
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59 1342
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 6310
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 6483
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 8880
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 4085
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском видео; обновлено 23:20
23:20 9448
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 5166
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 4480

