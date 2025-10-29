Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»

Азиатское турне Дональда Трампа выглядит впечатляющим. Оно началось с его зажигательного танца прямо у трапа «Боинга» Air Force One в столице Малайзии и формального примирения Камбоджи и Таиланда в их пятидневной «войне» вокруг храмов, после чего президент США проследовал в Японию, где познакомился с первой женщиной премьер-министром этой страны Санаэ Такаити. Они подписали соглашение о редкоземельных металлах и объявили о начале новой «золотой эры» в отношениях между государствами. «Очень крепкое рукопожатие», — сказал Трамп, когда позировал вместе с Такаити во дворце Акасака в центре Токио. Однако главная встреча Дональда Трампа, к которой приковано внимание мирового сообщества, еще впереди. 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее он должен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

В последние несколько недель отношения между США и Китаем развивались по спирали эскалации. Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайскую продукцию, а Пекин в ответ пообещал установить новые ограничения в поставках редкоземельных минералов, жизненно важных для американских компаний. Однако уже первые контакты между представителями двух стран в Малайзии понизили температуру. Администрация Трампа дала понять китайским партнерам, что США не будут прибегать к репрессиям в виде высоких пошлин. Одновременно стал вырисовываться возможный компромисс в отношении популярного приложения TikToк. Наконец, огромным облегчение для американских фермеров стал отказ Пекина от бойкота на поставки выращенных в США соевых бобов. Остается только догадываться, кто из двух лидеров моргнул первым, что за несколько дней привело от конфронтации к вполне дружескому общению. Американские эксперты полагают, что к этой встрече Трамп со своей «неортодоксальной тактикой» подошел с более ослабленными позициями. Метт Поттингер, который был заместителем помощника Трампа по национальной безопасности во время первой каденции нынешнего президента, говорит, что азиатская политика бывшего босса «довольно мутная», односторонние уступки Вашингтона ослабляют рестрикции США на поставки чипов с искусственным интеллектом, кроме того, Трамп снижает приверженность США защите Тайваня.

Министр финансов США Скотт Бессент между тем уверяет, что влияние США на Поднебесную лишь возросло. Диалог Трампа и Си обещает быть многослойным. Ожидается, что одним из важных элементов будет обсуждение отказа Китая от покупки российской нефти. Как уже сообщалось, крупнейшие китайские нефтяные компании поставили на паузу закупки нефти из России, однако неизвестно, будут ли продолжать импорт сырья мелкие компании — рефинерии, так называемые «НПЗ-чайники», на которые приходится основной объем поставляемой «теневым флотом» нефти. Они довольно успешно обходили западные санкции против России, но Пекин может положить этому конец, если он придет к выводу, что их торговля является риском для платежной системы Китая в долларах. Трамп будет настаивать на том, чтобы Китай полностью прекратил импорт нефти из России так же, как и Индия. Дели, по словам президента США, согласился это сделать (об этом, например, объявила крупнейшая индийская компания Reliance Industries) и готов в результате заключить масштабную торговую сделку с США.

Рядом с этим обсуждением стоит и вопрос о помощи Китая России. Речь идет о поставках оптоволоконного кабеля, который используется для производства дронов. Эти поставки растут как на дрожжах: в мае и июне 2025 года их экспорт составлял около 191 и 209 тысяч километров соответственно, а в августе этот показатель вырос до 528 тысяч километров. По подсчетам The Washington Post только августовских поставок достаточно для производства 26 240 беспилотников. Сэмюел Бендетт из вашингтонского Центра новой американской безопасности указал в интервью WP, что от таких дронов сложно защититься и они могут нанести значительный урон. По его мнению, они фактически перерезали нормальные пути снабжения украинских войск на передовой. В Киеве полагают, что разработка плана завершения войны в Украине в значительной степени зависит от результатов встречи Трампа с Си Цзиньпином. Однако какого-либо конкретного дедлайна или количества пунктов, которые будут в этом плане, не предусмотрено.