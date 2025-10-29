Иран тайно восстанавливает ракетную программу при поддержке Китая

Иран активизировал восстановление своей баллистической программы при поддержке Китая, несмотря на повторное введение санкций ООН, запрещающих торговлю оружием и деятельность, связанную с ракетами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные западных разведслужб.

По информации источников, несколько крупных партий перхлората натрия — ключевого компонента твердого ракетного топлива — прибыли из Китая в иранский порт Бендер-Аббас вскоре после активации механизма snapback в сентябре, который восстановил прежние санкции Совбеза ООН.

Эксперты считают, что эти поставки связаны с усилиями Тегерана по восполнению запасов ракет, истощенных после июньского конфликта с Израилем.

Хотя перхлорат натрия не включен напрямую в списки запрещенных веществ, он используется для производства компонентов баллистических ракет. Аналитики отмечают, что такая схема поставок позволяет Китаю формально заявлять о соблюдении международного права, при этом фактически оказывая косвенную поддержку иранской ракетной программе.