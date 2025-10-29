USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Иран тайно восстанавливает ракетную программу при поддержке Китая

22:59 373

Иран активизировал восстановление своей баллистической программы при поддержке Китая, несмотря на повторное введение санкций ООН, запрещающих торговлю оружием и деятельность, связанную с ракетами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные западных разведслужб.

По информации источников, несколько крупных партий перхлората натрия — ключевого компонента твердого ракетного топлива — прибыли из Китая в иранский порт Бендер-Аббас вскоре после активации механизма snapback в сентябре, который восстановил прежние санкции Совбеза ООН.

Эксперты считают, что эти поставки связаны с усилиями Тегерана по восполнению запасов ракет, истощенных после июньского конфликта с Израилем.

Хотя перхлорат натрия не включен напрямую в списки запрещенных веществ, он используется для производства компонентов баллистических ракет. Аналитики отмечают, что такая схема поставок позволяет Китаю формально заявлять о соблюдении международного права, при этом фактически оказывая косвенную поддержку иранской ракетной программе.

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51 51
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности
20:00 3324
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили все еще актуально
16:41 8673
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59 1343
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 6311
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 6484
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 8881
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 4085
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском видео; обновлено 23:20
23:20 9452
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 5166
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 4480

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51 51
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности
20:00 3324
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили все еще актуально
16:41 8673
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59 1343
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 6311
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 6484
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 8881
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 4085
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском видео; обновлено 23:20
23:20 9452
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 5166
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 4480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться