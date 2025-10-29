Запорожье под ударом управляемых авиабомб

Вечером 29 октября в Запорожье и области прогремели взрывы, после чего в некоторых районах города произошли перебои с электроснабжением.
Об этом сообщили начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и телеканал "5 редакция" в Telegram.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — отметил Федоров.
Ранее он предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожью и прилегающим районам.
Позже глава области сообщил, что удары были нанесены по Беленьковской громаде Запорожского района.
По предварительным данным, пострадавших нет, последствия обстрела уточняются.