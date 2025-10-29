USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Запорожье под ударом управляемых авиабомб

23:38

Вечером 29 октября в Запорожье и области прогремели взрывы, после чего в некоторых районах города произошли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщили начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и телеканал "5 редакция" в Telegram.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — отметил Федоров.

Ранее он предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожью и прилегающим районам.

Позже глава области сообщил, что удары были нанесены по Беленьковской громаде Запорожского района.

По предварительным данным, пострадавших нет, последствия обстрела уточняются.

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
20:00
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
16:41
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
16:10
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
18:56
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
13:02
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском
23:20
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
10:21
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19

