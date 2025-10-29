Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.
По словам главы государства, обсуждение касалось планирования дальнобойных операций и координации действий с международными партнерами.
«Детально проработали планирование наших дальнобойных операций. Единственный сценарий — это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает. И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, восстановление после российских ударов, координация с партнерами и главное — поддержка нашей армии», — написал Зеленский в Telegram.
Президент подчеркнул, что ключевым фактором остается укрепление позиций украинских сил обороны и безопасности, отметив:
«Украина — там, где украинские позиции сильны».