Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции

29 октября 2025, 23:51 1162

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

По словам главы государства, обсуждение касалось планирования дальнобойных операций и координации действий с международными партнерами.

«Детально проработали планирование наших дальнобойных операций. Единственный сценарий — это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает. И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, восстановление после российских ударов, координация с партнерами и главное — поддержка нашей армии», — написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что ключевым фактором остается укрепление позиций украинских сил обороны и безопасности, отметив:

«Украина — там, где украинские позиции сильны».

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 146
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 618
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 433
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 368
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 417
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1570
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7564
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 570
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 559
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534

