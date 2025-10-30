Нетаньяху будет давать показания в суде трижды в неделю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет давать показания в суде не менее трех раз в неделю в рамках продолжающегося коррупционного процесса. Об этом сообщает телеканал Kan11.

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу защиты отложить слушания. Согласно решению суда, заседания будут проходить четыре раза в неделю — по воскресеньям, понедельникам, вторникам и средам. Судья Ривка Фридман-Фельдман уточнила, что премьер сможет присутствовать на трех из четырех заседаний, если того потребует рабочий график.

Ранее супруга премьер-министра Сара Нетаньяху направила президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой о помиловании мужа. Документ подписали все министры партии «Ликуд», заявив, что судебный процесс «раскалывает общество», и отметив заслуги Нетаньяху в укреплении национальной безопасности и международного положения страны.