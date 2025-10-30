USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Нетаньяху будет давать показания в суде трижды в неделю

00:06 408

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет давать показания в суде не менее трех раз в неделю в рамках продолжающегося коррупционного процесса. Об этом сообщает телеканал Kan11.

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу защиты отложить слушания. Согласно решению суда, заседания будут проходить четыре раза в неделю — по воскресеньям, понедельникам, вторникам и средам. Судья Ривка Фридман-Фельдман уточнила, что премьер сможет присутствовать на трех из четырех заседаний, если того потребует рабочий график.

Ранее супруга премьер-министра Сара Нетаньяху направила президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой о помиловании мужа. Документ подписали все министры партии «Ликуд», заявив, что судебный процесс «раскалывает общество», и отметив заслуги Нетаньяху в укреплении национальной безопасности и международного положения страны.

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 146
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 618
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 434
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 369
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 420
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1572
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7564
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 572
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 559
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534

