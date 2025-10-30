USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

США ожидают, что Сербия избавится от доли «Газпрома» в NIS

00:41 301

Соединенные Штаты ожидают, что Сербия убедит «Газпром» продать свою долю в нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) или сможет ее национализировать, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Сербский президент Александр Вучич отверг «любые односторонние шаги» против российской компании со словами: «Я не коммунист и не фашист», говорится в материале.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%.

Наличие в компании российской доли стало причиной для введения американских санкций против NIS. Это произошло еще в январе — при администрации Джо Байдена, однако с тех пор Вашингтон шесть раз переносил введение ограничений. 9 октября компания сообщила, что рестрикции вступили в силу.

Президент Сербии Александр Вучич говорил, что из-за санкций против NIS Сербию ждут «тяжелые последствия». Сербский президент также подчеркивал готовность Вашингтона отложить санкции при условии национализации компании, однако он исключил этот шаг. Президент в прошлом, однако, допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 146
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 618
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 435
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 369
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 421
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1572
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7564
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 572
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 559
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534

ЭТО ВАЖНО

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 146
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 618
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 435
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 369
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 421
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1572
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7564
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 572
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 559
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться