США ожидают, что Сербия избавится от доли «Газпрома» в NIS

Соединенные Штаты ожидают, что Сербия убедит «Газпром» продать свою долю в нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) или сможет ее национализировать, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Сербский президент Александр Вучич отверг «любые односторонние шаги» против российской компании со словами: «Я не коммунист и не фашист», говорится в материале.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%.

Наличие в компании российской доли стало причиной для введения американских санкций против NIS. Это произошло еще в январе — при администрации Джо Байдена, однако с тех пор Вашингтон шесть раз переносил введение ограничений. 9 октября компания сообщила, что рестрикции вступили в силу.

Президент Сербии Александр Вучич говорил, что из-за санкций против NIS Сербию ждут «тяжелые последствия». Сербский президент также подчеркивал готовность Вашингтона отложить санкции при условии национализации компании, однако он исключил этот шаг. Президент в прошлом, однако, допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.