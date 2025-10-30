USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Русские устали от войны, а у Путина движуха

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:35 1572

Отказ Владимира Путина пойти на «большую сделку» с Дональдом Трампом и заключить мир с Украиной входит в прямое противоречие с желаниями большинства россиян, которые все чаще говорят о своей усталости от войны и проблемах, связанных с ней.

Социологи Владимир Звоновский и Александр Ходыкин проанализировали изменение настроений в России после 24 февраля 2024 года и выделили три качественно отличающихся периода. Материал с результатами исследования опубликовал ресурс Re:Russia.

Отказ Владимира Путина пойти на «большую сделку» с Дональдом Трампом и заключить мир с Украиной входит в прямое противоречие с желаниями большинства россиян

С начала «СВО» до зимы 2022/2023 в опросах россиян нашло отражение ухудшение экономического положения в стране и нарушение привычного образа жизни, которое в первую очередь задело обеспеченных граждан и бизнес. Последствия ощутили на себе жители столицы, молодежь и имеющие высшее образование. Падали реальные доходы, сокращался потребительский рынок, перспективы становились неопределенными. Наверняка сказалась и напугавшая многих мобилизация.

В следующий период, примерно со второго квартала 2023 года до весны 2024-го, стал сказываться вброс колоссальных средств в военную экономику, беспрецедентный рост государственных расходов – «бюджетный импульс» - срезонировал в основных социальных группах. Резко повысились реальные доходы, до исторического минимума упала безработица. Сектор ВПК расцвел, прочий бизнес подстроился и занял ниши, высвободившиеся после ухода западных компаний. Многие поднялись на «серых» схемах. У прежде безнадежно бедных людей завелись невиданные до того деньги за подписание контрактов с армией. Россияне стали испытывать оптимизм: война, оказывается, может быть выгодной, наступило время возможностей.

С середины 2024 года бодрое настроение уходит: неумеренные бюджетные вливания разогнали инфляцию, рост благосостояния стал уменьшаться, а к середине 2025 года практически остановился. Власти начали повышать налоги, пытаясь справиться с бюджетным дефицитом. Россияне стали все критичнее оценивать уровень собственного благосостояния. К середине осени эти оценки уже хуже, чем на пике кризисного первого периода: на одного говорящего об улучшении своего положения в октябре 2025 года приходится больше трех, говорящих об ухудшении. Военный контракт перестал восприниматься как выгодное приключение. Денег за него, кстати, стали предлагать меньше.

Лишь 7% опрошенных оценили влияние «СВО» на их повседневную жизнь как позитивное, а 43% — как негативное

Пытаясь спрогнозировать следующий период смены настроений российского общества, социологи говорят, что «его характеристики будут определяться дальнейшим ухудшением экономической ситуации и переоценкой отношения к «спецоперации», равно как и девальвацией личного участия в ней». Характерно, что в октябре 2025 года, по данным опроса проекта «Хроники», лишь 7% опрошенных оценили влияние «СВО» на их повседневную жизнь как позитивное, а 43% — как негативное.

С этими выводами неожиданно совпадают данные, приведенные в презентации, оказавшейся в распоряжении издания «Вот Так» и подготовленной начальником Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александром Харичевым для региональных штабов при губернаторах, организованных для контроля и проведения выборов (в 2026 году пройдут выборы в Госдуму). В презентации приводятся результаты закрытых, нигде не публиковавшихся опросов ВЦИОМ, которые заказывала администрация президента.

Как-то не вовремя россияне разочаровались в войне

В 2024 году, отвечая на вопросы о войне, 47% респондентов выбирали вариант «я очень устал от СВО», еще 21% говорили, что частично согласны с этим утверждением. В 2025 году количество очень уставших выросло на 9%, их уже 56%. Частично согласны с этим еще 27%, на 6% больше. Итого уже 83% россиян предпочли бы, чтобы война поскорее закончилась.

Как-то не вовремя россияне разочаровались в войне. Судя по оптимистичным заявлениям их верховного главнокомандующего, он только почувствовал вкус к большим сражениям, а демонстрации то «Буревестников», то «Посейдонов» указывают на готовность расширить географию стратегических операций до глобальных масштабов. У Путина движуха.

Читайте по теме

Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1399
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4313
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 9484
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 147
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 619
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 436
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 370
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 422
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1573
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7565
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 572
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 559
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534

ЭТО ВАЖНО

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 147
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 619
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 436
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 370
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 422
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1573
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7565
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 572
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 559
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться