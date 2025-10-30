Русские устали от войны, а у Путина движуха

Отказ Владимира Путина пойти на «большую сделку» с Дональдом Трампом и заключить мир с Украиной входит в прямое противоречие с желаниями большинства россиян, которые все чаще говорят о своей усталости от войны и проблемах, связанных с ней. Социологи Владимир Звоновский и Александр Ходыкин проанализировали изменение настроений в России после 24 февраля 2024 года и выделили три качественно отличающихся периода. Материал с результатами исследования опубликовал ресурс Re:Russia.

С начала «СВО» до зимы 2022/2023 в опросах россиян нашло отражение ухудшение экономического положения в стране и нарушение привычного образа жизни, которое в первую очередь задело обеспеченных граждан и бизнес. Последствия ощутили на себе жители столицы, молодежь и имеющие высшее образование. Падали реальные доходы, сокращался потребительский рынок, перспективы становились неопределенными. Наверняка сказалась и напугавшая многих мобилизация. В следующий период, примерно со второго квартала 2023 года до весны 2024-го, стал сказываться вброс колоссальных средств в военную экономику, беспрецедентный рост государственных расходов – «бюджетный импульс» - срезонировал в основных социальных группах. Резко повысились реальные доходы, до исторического минимума упала безработица. Сектор ВПК расцвел, прочий бизнес подстроился и занял ниши, высвободившиеся после ухода западных компаний. Многие поднялись на «серых» схемах. У прежде безнадежно бедных людей завелись невиданные до того деньги за подписание контрактов с армией. Россияне стали испытывать оптимизм: война, оказывается, может быть выгодной, наступило время возможностей. С середины 2024 года бодрое настроение уходит: неумеренные бюджетные вливания разогнали инфляцию, рост благосостояния стал уменьшаться, а к середине 2025 года практически остановился. Власти начали повышать налоги, пытаясь справиться с бюджетным дефицитом. Россияне стали все критичнее оценивать уровень собственного благосостояния. К середине осени эти оценки уже хуже, чем на пике кризисного первого периода: на одного говорящего об улучшении своего положения в октябре 2025 года приходится больше трех, говорящих об ухудшении. Военный контракт перестал восприниматься как выгодное приключение. Денег за него, кстати, стали предлагать меньше.

Пытаясь спрогнозировать следующий период смены настроений российского общества, социологи говорят, что «его характеристики будут определяться дальнейшим ухудшением экономической ситуации и переоценкой отношения к «спецоперации», равно как и девальвацией личного участия в ней». Характерно, что в октябре 2025 года, по данным опроса проекта «Хроники», лишь 7% опрошенных оценили влияние «СВО» на их повседневную жизнь как позитивное, а 43% — как негативное. С этими выводами неожиданно совпадают данные, приведенные в презентации, оказавшейся в распоряжении издания «Вот Так» и подготовленной начальником Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александром Харичевым для региональных штабов при губернаторах, организованных для контроля и проведения выборов (в 2026 году пройдут выборы в Госдуму). В презентации приводятся результаты закрытых, нигде не публиковавшихся опросов ВЦИОМ, которые заказывала администрация президента.