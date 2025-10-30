USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Выборы в Нидерландах: экзитпол прогнозирует победу либералов

Партия либералов D66 под руководством 38-летнего Роба Йеттена и ультраправая «Партия свободы» Герта Вилдерса показали почти равный результат на парламентских выборах в Нидерландах, сообщает экзитпол Ipsos I&O. По предварительным данным, D66 получает 27 мест, а PVV Вилдерса — 25.

За ними следуют правоцентристы из Народной партии за свободу и демократию (VVD) с 23 местами, левоцентристская коалиция «Зеленые–Труд» (GL–PvdA) с 20 местами и христианские демократы (CDA) с 19. Итоги голосования отражают резкое усиление D66, которая позиционировала себя как умеренную, проевропейскую силу на фоне падения популярности Вилдерса после краха его коалиции из-за спора об иммиграции.

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
