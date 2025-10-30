Выборы в Нидерландах: экзитпол прогнозирует победу либералов

Партия либералов D66 под руководством 38-летнего Роба Йеттена и ультраправая «Партия свободы» Герта Вилдерса показали почти равный результат на парламентских выборах в Нидерландах, сообщает экзитпол Ipsos I&O. По предварительным данным, D66 получает 27 мест, а PVV Вилдерса — 25.

За ними следуют правоцентристы из Народной партии за свободу и демократию (VVD) с 23 местами, левоцентристская коалиция «Зеленые–Труд» (GL–PvdA) с 20 местами и христианские демократы (CDA) с 19. Итоги голосования отражают резкое усиление D66, которая позиционировала себя как умеренную, проевропейскую силу на фоне падения популярности Вилдерса после краха его коалиции из-за спора об иммиграции.