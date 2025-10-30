Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало

USD 1.7000
Сегодня сразу три азербайджанских баскетбольных клуба провели свои еврокубковые матчи.

В Лиге чемпионов «Сабах» играл во французском городке Шалон-сюр-Сон против команды «Элан Шалон». Чемпион Азербайджана уступил со счетом 71:84. При этом подопечные Римаса Куртинайтиса ударно провели третью четверть, разгромив французов с результатом 23:8. Увы, в трех других периодах хозяева были явно сильнее.

Это третье поражение «Сабаха» в трех матчах. Бакинцы на последнем месте. Лидирует «Элан Шалон», выигравший все три встречи. Две победы у немецкой «Альбы Берлин», одна победа у чешского «Нимбурка».

12 ноября «Сабах» примет французов в Национальной гимнастической арене.

В Лиге чемпионов победители восьми групп выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в 1/16 финала.

А на Кубке Европы состоялось азербайджанское дерби. В Бакинском дворце спорта «Абшерон Лайонс» принимал «Нефтчи». Со счетом 104:86 уверенно победил «Нефтчи», который с двумя победами в трех матчах занимает 2-е место в группе. «Львы» проиграли все три встречи и идут на последней 4-й позиции.

Со стопроцентным результатом лидирует польская команда «Энерга Трефл». У эстонского «Калев/Крамо» одна победа. 

Следующие матчи состоятся 5 ноября. «Нефтчи» примет польский клуб, а «Абшерон Лайонс» сыграет в Эстонии.

На Кубке Европы 10 победителей групп и шесть лучших команд среди занявших 2-е места выйдут в следующий раунд.

