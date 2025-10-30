USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Ереван готовится к покупке индийских Су-30

Армения рассматривает возможность приобретения дополнительно истребителей Су-30, произведенных в Индии по лицензии, сообщает Indian Defense.

По данным источников, сделка находится на финальной стадии. Предполагается, что Ереван приобретет от 8 до 12 самолетов на сумму 2,5–3 млрд долларов.

Речь идет об обновленной модификации Су-30МКИ, которая включает больше систем индийского производства — в частности, радиолокационную станцию Uttam, современную систему радиоэлектронной борьбы, а также ракеты класса «воздух–воздух» Astra MK-1 и MK-2 дальностью до 200 км.

При этом значительная часть компонентов самолетов будет поставляться из России, что, по мнению экспертов, позволит Москве получить доход от контракта и задействовать мощности своего оборонно-промышленного комплекса.

Ожидается, что поставки истребителей начнутся в 2027 году и завершатся к 2029 году, если стороны достигнут окончательного соглашения.

