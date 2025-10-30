«Бельгия исчезнет»: Медведев ответил на идею испытать «Посейдон»

Целая страна вроде Бельгии может исчезнуть, если против нее испытать подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. Так ответил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на комментарий об испытании аппарата в соцсети X.

Один из пользователей прокомментировал новость об успехе запуска "Посейдона" словами о том, что аппарату нужно больше испытаний, в качестве полигона для них он предложил использовать Бельгию.

"Тогда Бельгия исчезнет", - ответил Медведев на английском языке.