Стубб не подставил Токаева

В ходе двухдневного визита президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан он обсудил c президентом страны Касым-Жомартом Токаевым двусторонние отношения, а делегации двух стран подписали 15 документов, включая меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Это стало первым визитом президента Финляндии в Казахстан с 2017 года. Астана в том числе в данном случае уже не в первый раз демонстрирует эффективную политику многовекторности, хотя Казахстан остается членом ЕАЭС и ОДКБ.
Разумеется, война в Украине не могла не оказать пагубного влияния на отношения Казахстана с одной из наиболее политически активных на этом направлении европейских стран: товарооборот между двумя странами падает. В 2024 году он достиг 171,9 млн долларов США, что на 17,5% меньше, чем в предыдущем году, а в январе-августе текущего года он составил 89,5 млн долларов США. При этом из Финляндии в Казахстан практически нулевой экспорт (не более 5 млн долларов в этом году). В то же время общий товарооборот Казахстана с ЕС уже приближается к объему торговли ЕС и России – более 50 млрд евро против 67 млрд в прошлом году. Правда, во многом за счет резкого падения второго.
Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб нашли немало тем для перспективного сотрудничества, так что не зря финский президент привез с собой представителей 21 компании. К тому же в Казахстане уже работают около 70 ведущих финских фирм, война в Украине никак не повлияла на их бизнес, даже часть операций была перенесена из России. Объем прямых инвестиций Финляндии в Казахстан достиг полумиллиарда долларов, что прилично для такой маленькой страны.
Президенты договорились об активизации двустороннего сотрудничества в самых разных областях. Есть продвижение в части сотрудничества в области миграционной политики и в диалоге по либерализации визового режима (переговоры о его облегчении Астана уже начала с ЕС). Договорились о расширении сотрудничества в области энергетики, «зеленых» технологий, управлении водными и лесными ресурсами, строительстве, информационно-коммуникационных технологиях, машиностроении, а также в сфере искусственного интеллекта. Оба лидера подчеркнули ключевую роль Казахстана в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) как надежном пути между Азией и Европой.
На Казахстан сейчас приходится около 85% всех сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем, что как раз и предопределяет его ведущую роль в формировании ТМТМ. Токаев в ходе переговоров со Стуббом отмечал, что дальнейшее развитие этого маршрута, включая запуск цифровой платформы Smart Cargo, укрепит позиции страны как евразийского логистического хаба. Он также подчеркнул важность проекта ЕС «Глобальный шлюз», выразив заинтересованность в расширении сотрудничества между портами Казахстана и Финляндии. Правда, избежать тут российского транзита все равно не удастся.
Отдельно стоит отметить меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике. Потенциально со временем Казахстан может заменить Россию в снабжении ядерным топливом одной из двух финских АЭС («Ловииса»), построенной по российским технологиям. До недавнего времени АЭС «Ловииса» полностью зависела от российского топлива, поставляемого дочерней компанией «Росатома» ТВЭЛ, но после 2022 года владеющая АЭС финская компания Fortum, рассорившаяся с российскими властями (ее имущество в РФ было национализировано), начала искать альтернативные источники топлива и уже получила первые его партии от американской компании Westinghouse, однако полностью вопрос зависимости от России это не сняло.
Однако сейчас доминирующей в Казахстане остается угольная энергогенерация, обеспечивая около 70% электроэнергии, хотя есть планы и по развитию АЭС, и возобновляемых источников энергии. В основе угольной генерации лежат российские технологии - еще с советских времен. Именно российские компании поставляют на рынок Казахстана оборудование для угольных электростанций, включая котлы, турбины, системы управления и другое вспомогательное оборудование. Российские инжиниринговые компании участвуют в проектировании и модернизации существующих угольных ТЭЦ в Казахстане, оказывают услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Но придерживаясь и тут политики многовекторности, Токаев выразил заинтересованность в применении также финских технологий для модернизации угольной энергетики и сокращения вредных выбросов. И финская компания Wärtsilä уже начала внедрять гибридные энергетические системы в Казахстане.
Наконец, что немаловажно в нынешних условиях обострения мировой конкуренции за доступ к редкоземельным металлам, Казахстан играет важную роль в производстве 21 из 34 редкоземельных элементов, имеющих критическое значение для экономики ЕС. Тут есть неплохие перспективы привлечь европейские инвестиции.
Токаеву и Стуббу в ходе переговоров удалось успешно избежать «токсичных тем», во всяком случае не выносить их на публику. Не поднимался публично вопрос о соблюдении санкционного режима в отношении России, - тут и так все понятно. Украина была упомянута кратко лишь в совместной декларации: стороны призвали к установлению там прочного мира на основе Устава ООН.
Стубб проникся тонкостью момента, и поэтому он, известный своей «ястребиной» позицией по отношению к России, в Казахстане избегал резких заявлений, чтобы «не подставлять» Токаева. В ходе переговоров лидеры высказывались за решение международных споров мирным путем и на основе суверенитета и территориальной целостности, но лишь в общих чертах, без «токсичной» конкретики. Токаев также отметил эффективное председательство Финляндии в ОБСЕ в 2025 году и пожелал успехов в выполнении этого «ответственного мандата». Резкий контраст с отношением к ОБСЕ Москвы, которая в настоящий момент считает политику этой организации по отношению к себе враждебной. Впрочем, времена, как мы знаем, меняются. А на примере Казахстана, где Токаев утвердился у власти лишь три с половиной года назад, мы видим, что они могут меняться довольно быстро.