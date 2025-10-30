Стубб не подставил Токаева

В ходе двухдневного визита президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан он обсудил c президентом страны Касым-Жомартом Токаевым двусторонние отношения, а делегации двух стран подписали 15 документов, включая меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Это стало первым визитом президента Финляндии в Казахстан с 2017 года. Астана в том числе в данном случае уже не в первый раз демонстрирует эффективную политику многовекторности, хотя Казахстан остается членом ЕАЭС и ОДКБ. Разумеется, война в Украине не могла не оказать пагубного влияния на отношения Казахстана с одной из наиболее политически активных на этом направлении европейских стран: товарооборот между двумя странами падает. В 2024 году он достиг 171,9 млн долларов США, что на 17,5% меньше, чем в предыдущем году, а в январе-августе текущего года он составил 89,5 млн долларов США. При этом из Финляндии в Казахстан практически нулевой экспорт (не более 5 млн долларов в этом году). В то же время общий товарооборот Казахстана с ЕС уже приближается к объему торговли ЕС и России – более 50 млрд евро против 67 млрд в прошлом году. Правда, во многом за счет резкого падения второго.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб нашли немало тем для перспективного сотрудничества, так что не зря финский президент привез с собой представителей 21 компании. К тому же в Казахстане уже работают около 70 ведущих финских фирм, война в Украине никак не повлияла на их бизнес, даже часть операций была перенесена из России. Объем прямых инвестиций Финляндии в Казахстан достиг полумиллиарда долларов, что прилично для такой маленькой страны. Президенты договорились об активизации двустороннего сотрудничества в самых разных областях. Есть продвижение в части сотрудничества в области миграционной политики и в диалоге по либерализации визового режима (переговоры о его облегчении Астана уже начала с ЕС). Договорились о расширении сотрудничества в области энергетики, «зеленых» технологий, управлении водными и лесными ресурсами, строительстве, информационно-коммуникационных технологиях, машиностроении, а также в сфере искусственного интеллекта. Оба лидера подчеркнули ключевую роль Казахстана в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) как надежном пути между Азией и Европой. На Казахстан сейчас приходится около 85% всех сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем, что как раз и предопределяет его ведущую роль в формировании ТМТМ. Токаев в ходе переговоров со Стуббом отмечал, что дальнейшее развитие этого маршрута, включая запуск цифровой платформы Smart Cargo, укрепит позиции страны как евразийского логистического хаба. Он также подчеркнул важность проекта ЕС «Глобальный шлюз», выразив заинтересованность в расширении сотрудничества между портами Казахстана и Финляндии. Правда, избежать тут российского транзита все равно не удастся.