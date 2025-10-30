Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план

Европейский мирный план по урегулированию конфликта в Украине будет состоять из 12 пунктов, объединённых в две фазы — «прекращение огня» и «переговоры», сообщает Радио Свобода.

Инициатором документа выступила Финляндия, однако план пока не получил одобрения ни одной из стран ЕС и рассматривается как рабочий черновик, а не окончательное соглашение.

Согласно документу, прекращение огня должно начаться через 24 часа после принятия сторонами плана. Линия соприкосновения при этом будет заморожена на момент начала перемирия. Контроль за соблюдением прекращения огня предлагается передать США, которые должны будут использовать спутники, дроны и другие технологии для мониторинга.

План также предполагает:

заключение пакта о ненападении между Киевом и Москвой;

передачу Запорожской АЭС под контроль третьей стороны;

создание «Совета мира» под председательством Дональда Трампа для надзора за реализацией плана;

постепенную отмену санкций против России по мере выполнения договорённостей;

использование замороженных российских активов для восстановления Украины и компенсации убытков.

Кроме того, документ предусматривает диалог между Киевом и Москвой «для укрепления взаимопонимания» и поэтапное возвращение России в международные организации, включая Совет Европы и МОК.

Напомним, недавно издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Европа готовят мирный план, который состоит из 12 пунктов.