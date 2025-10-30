USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план

01:42 426

Европейский мирный план по урегулированию конфликта в Украине будет состоять из 12 пунктов, объединённых в две фазы — «прекращение огня» и «переговоры», сообщает Радио Свобода.

Инициатором документа выступила Финляндия, однако план пока не получил одобрения ни одной из стран ЕС и рассматривается как рабочий черновик, а не окончательное соглашение.

Согласно документу, прекращение огня должно начаться через 24 часа после принятия сторонами плана. Линия соприкосновения при этом будет заморожена на момент начала перемирия. Контроль за соблюдением прекращения огня предлагается передать США, которые должны будут использовать спутники, дроны и другие технологии для мониторинга.

План также предполагает:

заключение пакта о ненападении между Киевом и Москвой;

передачу Запорожской АЭС под контроль третьей стороны;

создание «Совета мира» под председательством Дональда Трампа для надзора за реализацией плана;

постепенную отмену санкций против России по мере выполнения договорённостей;

использование замороженных российских активов для восстановления Украины и компенсации убытков.

Кроме того, документ предусматривает диалог между Киевом и Москвой «для укрепления взаимопонимания» и поэтапное возвращение России в международные организации, включая Совет Европы и МОК.

Напомним, недавно издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Европа готовят мирный план, который состоит из 12 пунктов.

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 153
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 626
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 442
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 372
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 427
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1577
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7568
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 575
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 561
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534

ЭТО ВАЖНО

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 153
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 626
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 442
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 372
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 427
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1577
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7568
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 575
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 561
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться