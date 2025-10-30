USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!

правительственная трибуна
Отдел информации
01:44 372

Государственный визит президента Ильхама Алиева в Китай, состоявшийся в апреле текущего года, определил новые перспективы развития двусторонних отношений Азербайджана с Китаем, в том числе в сфере туризма. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на состоявшейся 29 октября встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране госпожой Лу Мэй.

По его словам, соглашение о взаимном освобождении граждан обеих стран от виз является одним из важнейших шагов, предпринятых для развития туризма. Он отметил, что Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана, и наша страна регулярно принимает участие в различных международных туристических мероприятиях, в том числе выставках, проводимых в Китае, с целью продвижения туристического потенциала Азербайджана. Фуад Нагиев добавил, что в крупных городах Китая проводятся серии презентаций, встреч с представителями индустрии туризма и СМИ, а также реализуются обширные маркетинговые кампании на онлайн-платформах.

Фуад Нагиев проинформировал о программе China Ready, разработанной с целью повышения уровня подготовки местной туристической индустрии к приему китайских туристов, а также о мероприятии China Visitors Summit, которое состоится 17 ноября в Баку. Председатель Агентства также отметил, что ведутся работы по открытию представительства Бюро по туризму Азербайджана в Китайской Народной Республике.

В свою очередь, посол Лу Мэй отметила, что богатый туристический потенциал Азербайджана привлекает внимание китайских туристов. Она подчеркнула, что китайская сторона заинтересована в инвестиционных возможностях в сфере туризма в нашей стране, в различных туристических проектах, в том числе культурном туризме и гастротуризме, и выразила готовность поддержать работу по продвижению Азербайджана в Китае.

Отметим, что по итогам 2024 года число граждан Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 94% по сравнению с 2023 годом, и достигло 44 798 человек. За январь-сентябрь 2025 года число граждан Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 51% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 154
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 626
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 442
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 373
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 428
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1578
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7569
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 575
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 563
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1535

ЭТО ВАЖНО

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 154
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 626
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 442
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 373
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 428
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1578
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7569
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 575
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 563
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться