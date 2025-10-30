Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!

Государственный визит президента Ильхама Алиева в Китай, состоявшийся в апреле текущего года, определил новые перспективы развития двусторонних отношений Азербайджана с Китаем, в том числе в сфере туризма. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на состоявшейся 29 октября встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране госпожой Лу Мэй.
По его словам, соглашение о взаимном освобождении граждан обеих стран от виз является одним из важнейших шагов, предпринятых для развития туризма. Он отметил, что Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана, и наша страна регулярно принимает участие в различных международных туристических мероприятиях, в том числе выставках, проводимых в Китае, с целью продвижения туристического потенциала Азербайджана. Фуад Нагиев добавил, что в крупных городах Китая проводятся серии презентаций, встреч с представителями индустрии туризма и СМИ, а также реализуются обширные маркетинговые кампании на онлайн-платформах.
Фуад Нагиев проинформировал о программе China Ready, разработанной с целью повышения уровня подготовки местной туристической индустрии к приему китайских туристов, а также о мероприятии China Visitors Summit, которое состоится 17 ноября в Баку. Председатель Агентства также отметил, что ведутся работы по открытию представительства Бюро по туризму Азербайджана в Китайской Народной Республике.
В свою очередь, посол Лу Мэй отметила, что богатый туристический потенциал Азербайджана привлекает внимание китайских туристов. Она подчеркнула, что китайская сторона заинтересована в инвестиционных возможностях в сфере туризма в нашей стране, в различных туристических проектах, в том числе культурном туризме и гастротуризме, и выразила готовность поддержать работу по продвижению Азербайджана в Китае.
Отметим, что по итогам 2024 года число граждан Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 94% по сравнению с 2023 годом, и достигло 44 798 человек. За январь-сентябрь 2025 года число граждан Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 51% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.