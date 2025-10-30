USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Белград кипит

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:49 443

Рио-де-Жанейро (Бразилия). В фавелах за два дня полицейской операции против организованной преступности погибли не менее 130 человек

Белград (Сербия). Антиправительственные протесты студентов

Газа (Палестина). Снимок с беспилотника показывает разрушения в жилом квартале города

Сеул (Южная Корея). Активисты протестуют против визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею

Санта-Крус (Ямайка). На Карибские страны обрушился ураган «Мелисса». По оценкам метеорологов, «Мелисса» стал самым мощным ураганом этого года в мире, а также крупнейшим в истории Ямайки

Дакка (Бангладеш). Токсичная пена от промышленных отходов на реке

Фучжоу (Китай). Пары в костюмах в стиле Тан участвуют в групповой свадьбе

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 155
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 627
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 444
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 374
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 428
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1578
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7569
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 576
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 563
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1536

ЭТО ВАЖНО

Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!
Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх! наш комментарий
02:12 155
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема
01:34 627
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами все еще актуально
29 октября 2025, 19:54 1579
Белград кипит
Белград кипит объектив haqqin.az
01:49 444
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай!
Туризм в Азербайджане. Надежда на Китай! правительственная трибуна
01:44 374
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
Как Европа планирует остановить войну в Украине — обнародован план
01:42 428
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий
00:35 1578
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
29 октября 2025, 18:56 7569
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
Ереван готовится к покупке индийских Су-30
01:11 576
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало
Лига чемпионов: «Сабах» разгромил французов в третьей четверти, но этого мало Вторая победа «Нефтчи» на Кубке Европы
01:06 563
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция
29 октября 2025, 22:48 1536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться