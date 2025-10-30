Белград кипит

Рио-де-Жанейро (Бразилия). В фавелах за два дня полицейской операции против организованной преступности погибли не менее 130 человек
Белград (Сербия). Антиправительственные протесты студентов
Газа (Палестина). Снимок с беспилотника показывает разрушения в жилом квартале города
Сеул (Южная Корея). Активисты протестуют против визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею
Санта-Крус (Ямайка). На Карибские страны обрушился ураган «Мелисса». По оценкам метеорологов, «Мелисса» стал самым мощным ураганом этого года в мире, а также крупнейшим в истории Ямайки
Дакка (Бангладеш). Токсичная пена от промышленных отходов на реке
Фучжоу (Китай). Пары в костюмах в стиле Тан участвуют в групповой свадьбе