Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подлодку

Южная Корея получила от Соединенных Штатов разрешение на строительство атомной подлодки, заявил в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Я дал им разрешение построить атомную подводную лодку, а не устаревшие и гораздо менее маневренные дизельные подводные лодки, которые у них есть сейчас», — написал он.

Кроме того, по его словам, Сеул согласился выплатить $350 млрд за снижение пошлин США.

Также Южная Корея согласилась купить американские нефть и газ в больших объемах, добавил президент. «Инвестиции в нашу страну со стороны состоятельных южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 млрд. Наш военный альянс сильнее, чем когда-либо» — подчеркнул он.

Ранее 29 октября Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей.