Турция выходит в танковую лигу великих держав

Двадцать лет назад идея создать собственный основной боевой танк казалась Турции амбициозной мечтой. Сегодня это факт: Анкара официально запускает серийное производство танка Altay, превращая его в символ военного и промышленного суверенитета страны. Речь идёт не просто о новой бронемашине — это демонстрация зрелости турецкой оборонной промышленности, которая за два десятилетия прошла путь от зависимости к технологической автономии. Проект «Алтай», реализуемый компанией BMC Defense под руководством Управления оборонной промышленности (SSB), стартовал в начале 2000-х годов как часть национальной программы MITÜP. После долгих лет технических разработок, испытаний и доработок он превратился в готовый образец современного оружия.

Altay относится к поколению третьего плюс основных боевых танков. Его масса — около 65 тонн, он вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой L/55 от MKE Inc., совместимой как со стандартными боеприпасами НАТО, так и с турецкими, включая лазерно-наводимую ракету TANOK. В основе танка — сочетание классических броневых решений и новейшей электроники, включающей цифровую систему управления огнём, интегрированную систему навигации и бронирование по модульной схеме. Главная особенность Altay — это полная локализация технологий. Турция долгое время зависела от поставок западных комплектующих, особенно двигателей и трансмиссий. Но после того как в конце 2010-х годов США и Европа ввели ограничения на ключевые программы (включая участие Анкары в проекте истребителя F-35), страна сделала ставку на импортозамещение. Теперь на начальном этапе Altay оснащён корейским двигателем, но уже в 2026 году планируется переход на турецкий силовой агрегат Batu, разрабатываемый BMC Power. Это станет последним шагом к полной независимости в производстве тяжёлой бронетехники.

Первые два прототипа «Нового Алтая» с южнокорейскими двигателями были переданы турецким военным в апреле 2023 года. Испытания на полигонах, в ходе которых проверялись точность стрельбы, защищённость корпуса и устойчивость электроники в экстремальных условиях, прошли успешно. Теперь, когда начато серийное производство, в войска поступит первая партия машин, способных заменить устаревшие американские танки M48 и M60. Однако программа не обходится без проблем. Двойная силовая линия — корейская и турецкая — усложняет обслуживание и снабжение. Сложная электроника требует более высокой квалификации экипажей. Кроме того, выход на экспортный рынок будет зависеть от политической конъюнктуры: западные санкции, споры о лицензиях и конкурентное давление могут ограничить продажи. Тем не менее, уверенность Анкары очевидна. Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана проект «Алтай» стал личным подтверждением курса на национальное военное самоукрепление.

С появлением Altay Турция вступает в элитный клуб государств, способных разрабатывать и серийно производить основные боевые танки собственного дизайна. До сих пор в этом списке находились только США (Abrams), Германия (Leopard 2), Франция (Leclerc), Великобритания (Challenger 3), Израиль (Merkava), Россия (Т-90 / Т-14), Южная Корея (K2 Black Panther), Япония (Type-10), Китай (Type-99) и Индия (Arjun). Теперь к ним присоединяется и Турция. Для НАТО это означает усиление южного фланга альянса: турецкая армия получает современный танк, полностью совместимый со стандартами блока, но независимый от его поставщиков. Для России — появление ещё одного высокотехнологичного конкурента в зоне Черноморского и Ближневосточного театров. Для самой же Турции «Алтай» — не просто боевая бронемашина, а доказательство способности страны проектировать, производить и модернизировать сложнейшие виды вооружений - от дронов Bayraktar и ракет «Кызылелма» до танков собственного класса. Запуск производства Altay — это кульминация двадцатилетней трансформации турецкого военно-промышленного комплекса. Машина стала не только военным инструментом, но и политическим манифестом — свидетельством того, что Турция способна без опоры на Вашингтон или Берлин создавать оружие мирового уровня.