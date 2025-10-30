Управляют: «Хезболла», Тегеран… и страх!

Ливан вновь на грани войны, экономического коллапса и окончательной утраты государственного суверенитета. За визитами высокопоставленных эмиссаров и дипломатическими формулами скрывается простая, но смертельно опасная истина: это страна больше не управляет своей судьбой, ее политический курс сегодня задают три силы — «Хезболла», Тегеран и страх. Всё остальное — только декорации. По выражению арабской редакции Sky News, Ливан погрузился в состояние хрупкого равновесия, где один выстрел или одна политическая ошибка способны запустить войну, масштабы которой превзойдут трагические события 2006 года. Несмотря на давление США и Египта, «Хезболла» отказывается разоружаться, а внутренние противоречия и экономическая разруха превращают Ливан в заложника собственных иллюзий.

Нидаль ас-Сабах, писатель и политический исследователь описывает Ливан как страну, вошедшую в критическую фазу, где тема безопасности тесно переплетается с вопросами выживания. По его словам, «Хезболла» переживает тяжёлый кризис, усугублённый потерей опоры в Сирии, военными поражениями и сокращением поддержки со стороны Ирана. «Организация по-прежнему живёт в плену представлений о своих былых возможностях, — говорит он. — Но реальность изменилась. Сирия пала, Нетаньяху победил в Газе, а «Хезболла» понесла болезненные удары». Ас-Сабах обращает внимание на письмо генерального секретаря организации Наима Касема американскому посланнику Морган Ортагус, в котором отражена принципиальная позиция «Партии Аллаха» - никакого разоружения, никаких компромиссов! Это демонстрация силы, которая на деле указывает на слабость. По словам эксперта, упрямство «Хезболлы» делает Ливан уязвимым, приближая его к сценарию военной катастрофы. Египетские спецслужбы уже направили в Бейрут тревожные предупреждения о растущей угрозе израильской операции. Глава египетской разведки Хассан Махмуд Рашад собирается посетить Ливан, чтобы лично передать сообщения о необходимости «реалистичного подхода» к угрозе. Каир пытается восстановить каналы связи между Израилем и Ливаном, предлагая посредничество в формате непрямых переговоров. В это же время президент Палестины Махмуд Аббас направил в Бейрут своего посланника для обсуждения вывода палестинских вооружений из лагерей беженцев — шаг, призванный лишить Израиль повода для ударов.

Визит Морган Ортагус в Ливан стал частью срочной миссии США, направленной на предотвращение эскалации. Американская посланница прибыла в приграничные районы в сопровождении израильских офицеров— демонстрация того, что вопрос разоружения «Хезболлы» теперь стоит в повестке напрямую. Ливанским властям был выдвинут ультиматум: неделя на то, чтобы начать вывод оружия «Хезболлы». Срок откровенно нереалистичный, поскольку даже правительство в Бейруте не имеет представления о масштабах арсенала ливанских шиитов. Несмотря на угрозы, внутри руководства страны зреет осторожная готовность к диалогу. Бейрут готов к прямым или косвенным переговорам с Израилем при посредничестве США. Ливан также выразил готовность возобновить действие соглашения о прекращении огня от 27 ноября прошлого года, но в случае провала переговоров Израиль, вероятно, пойдёт на силовое решение. Сейчас, по данным Sky News, ливанская армия контролирует около 600 складов боеприпасов «к югу от линии Литани», и это серьёзно ограничивает возможности «Хезболлы». Система безопасности «Хезболлы» переживает беспрецедентный кризис. За последние 48 часов Израиль ликвидировал шестерых её высокопоставленных командиров, каналы снабжения через Сирию разрушены, иранская логистика больше не работает, а внутренние финансовые источники иссякли. Цепь провалов, предательств и утечек разрушили некогда легендарную дисциплину.