Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

США и Китай «должны быть друзьями и партнерами»: переговоры Трампа и Си

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в южнокорейском городе Пусане — это первая встреча с начала второго срока Трампа. Центральное телевидение Китая сообщило, что переговоры Си Цзиньпина и Трампа продлились 1 час 40 минут.

До начала встречи Трамп перед камерами сказал, что ожидает «очень успешной встречи». Си, своей стороны, заметил, что за девять месяцев президентства Трампа они три раза говорили по телефону и обменивались письмами, передает BBC.

«Для двух ведущих экономик мира нормально время от времени испытывать трения», — добавил китайский руководитель. При этом Си сказал, что не раз говорил публично, что США и Китай «должны быть друзьями и партнерами». «Это то, чему нас научила история и чего требует реальность», — подчеркнул он.

Когда Трампа спросили, достигнут ли они соглашения, он ответил: «Может быть».

После этих заявлений Си и Трамп удалились на переговоры за закрытыми дверями. С американской стороны на них присутствовали госсекретарь Марко Рубио, торговый представитель Джеймисон Грир, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Латник, глава аппарата Сюзи Уайлз и посол США в Китае Дэвид Пердью.

В китайскую делегацию вошли министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, руководитель аппарата Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, председатель Государственного комитета по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе.

На переговорах было три главных вопроса, отмечает BBC. Это тарифы: Трамп выражал готовность понизить пошлины на импорт из Китая в обмен на сотрудничество в борьбе с экспортом компонентов наркотика фентанила.

Редкоземельные металлы и чипы для ИИ: такие компании, как Nvidia, хотят продавать в Китай высокопроизводительные чипы. Однако США считают это вопросом своей национальной безопасности, поскольку эти же чипы могут быть обращены Китаем на военные цели. Китай, со своей стороны, контролирует большую часть мирового производства редкоземельных металлов, которые широко применяются в самых разных высокотехнологичных продуктах.

TikTok: министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе говорил, что окончательное соглашение о продаже американского сегмента сети ТикТок может быть достигнуто на саммите Трампа и Си. Однако новой информации об условиях этой сделки пока не появилось.

