Трамп приказал немедленно начать испытания ядерного оружия

По словам Трампа, такое решение связано с программами испытаний других стран: «Этот процесс начнется немедленно».

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны (Пентагон) начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Президент США добавил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и это, по словам Трампа, было достигнуто благодаря модернизации оружия во время его первого президентского срока.

Пост появился незадолго до личной встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Позднее, во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, Трамп ушел от ответа на вопрос журналистов, почему приказал начать испытания ядерного вооружения. «Спасибо, спасибо большое», — ответил президент США на вопрос.

По словам Трампа, сейчас у США «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны»: «Россия занимает второе место, Китай - третье с большим отрывом. Но он сравняется с нами в течение пяти лет».

Пока неясно, имел ли Дональд Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или же субкритические испытания, когда боеголовки проверяются, но без самого взрыва.

США не проводят полноценных испытаний ядерного оружия с 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года. С тех пор США проводят субкритические подземные ядерные испытания на полигоне в Неваде.

Москва провела последнее ядерное испытание еще в 1990 году, когда существовал СССР. Россия подписала и ратифицировала ДВЗЯИ, но в 2023 году отозвала подпись. До этого США обвиняли РФ в нарушении моратория на ядерные испытания.

Публикация президента США появилась спустя несколько дней после того, как российский лидер Владимир Путин заявил об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». А 29 октября президент России во время посещения военного госпиталя в Москве рассказал об испытаниях «Посейдона» с атомной энергетической установкой. По утверждению Путина, мощность «Посейдона» значительно превышает мощность межконтинентальной российской ракеты «Сармат». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет — и в ближайшее время вряд ли появится», — утверждал президент РФ.