Азербайджанская нефть растет в цене

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на $1,03, или на 1,58% и составила $66,24.

Сегодня декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,51%) - до $64,59 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,52 (0,8%), до $64,92 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,24 (0,4%) - до $60,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,33 (0,55%) - до $60,48 за баррель.