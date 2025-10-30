Азербайджанская нефть растет в цене

USD 1.7000
На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на $1,03, или на 1,58% и составила $66,24.

Сегодня декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,51%) - до $64,59 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,52 (0,8%), до $64,92 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,24 (0,4%) - до $60,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,33 (0,55%) - до $60,48 за баррель.

Некоторое давление на нефтяной рынок оказали итоги заседания Федеральной резервной системы США. Федрезерв опустил ставку в среду на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил затем, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остается открытым вопросом и не гарантировано.

Накануне цены на нефть выросли на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Согласно отчету Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.

