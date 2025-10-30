USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

10:24 985

Наблюдающаяся в настоящее время дождливая погода создает неблагоприятную среду для участников дорожного движения, значительно повышая риск аварий на дорогах. Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

«Скользкое дорожное покрытие во время дождя, ограниченная видимость требуют от водителей больше внимания, ответственности и дисциплины. Еще раз напоминаем, что в таких погодных условиях необходимо быть особенно осторожными при движении, снизить скорость до минимума, держать дистанцию больше нормы, обращать внимание на исправность стеклоочистителей и световых приборов автомобиля.

Неблагоприятные погодные условия создают трудности и для передвижения пешеходов. Из-за скользкой поверхности дороги в дождливую погоду, а также ухудшения видимости для водителей пешеходы должны быть более внимательны при движении, двигаться по тротуару, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение светлой, хорошо заметной одежде. При переходе дороги необходимо быть внимательными и переходить ее только после того, как убедились в отсутствии автомобилей или полной остановке транспортных средств на всех полосах», - отмечается в заявлении.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 534
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 362
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 912
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1729
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 734
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5100
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1058
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1436
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2991
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5372

ЭТО ВАЖНО

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 534
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 362
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 912
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1729
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 734
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5100
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1058
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1436
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2991
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5372
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться