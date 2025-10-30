Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

Наблюдающаяся в настоящее время дождливая погода создает неблагоприятную среду для участников дорожного движения, значительно повышая риск аварий на дорогах. Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

«Скользкое дорожное покрытие во время дождя, ограниченная видимость требуют от водителей больше внимания, ответственности и дисциплины. Еще раз напоминаем, что в таких погодных условиях необходимо быть особенно осторожными при движении, снизить скорость до минимума, держать дистанцию больше нормы, обращать внимание на исправность стеклоочистителей и световых приборов автомобиля.

Неблагоприятные погодные условия создают трудности и для передвижения пешеходов. Из-за скользкой поверхности дороги в дождливую погоду, а также ухудшения видимости для водителей пешеходы должны быть более внимательны при движении, двигаться по тротуару, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение светлой, хорошо заметной одежде. При переходе дороги необходимо быть внимательными и переходить ее только после того, как убедились в отсутствии автомобилей или полной остановке транспортных средств на всех полосах», - отмечается в заявлении.