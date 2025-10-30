Оштрафовали Ровшана Аскерова

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей (850 манатов). По данным судебных приставов, Аскеров по-прежнему не уплатил два штрафа на общую сумму 90 тыс. рублей (1912 манатов). По ним возбуждены исполнительные производства.

В Москве судебные приставы взыскали с бывшего игрока популярной телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова штраф за нарушение порядка деятельности «иноагента». Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Суд оштрафовал экс-знатока за непредставление им отчетности как «иноагента» и отсутствие соответствующей плашки.

Ровшан Аскеров, долгое время проживавший в России, сейчас живет на родине – в Азербайджане. «Иноагентом» его объявил Минюст РФ в декабре 2022 года. В конце мая того же года Аскеров был арестован заочно по делу о реабилитации нацизма из-за поста в Facebook о маршале Георгии Жукове.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Ровшана Аскерова в список «экстремистов и террористов», в феврале суд возбудил на него три исполнительных производства в связи с неуплатой штрафов на общую сумму 130 тыс. руб. Последнее из трех производств начали в феврале 2025 года.

Ранее суд трижды штрафовал Аскерова. В сентябре и августе 2023 года приставы обязали его выплатить по 40 тыс. руб. сначала за отсутствие маркировки «иноагента», потом — за непредоставление отчетности «иноагентом» в уполномоченный орган. В связи с непогашенными задолженностями счета Ровшана Аскерова в России арестованы.