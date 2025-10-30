Оштрафовали Ровшана Аскерова

В Москве судебные приставы взыскали с бывшего игрока популярной телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова штраф за нарушение порядка деятельности «иноагента». Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.
Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей (850 манатов). По данным судебных приставов, Аскеров по-прежнему не уплатил два штрафа на общую сумму 90 тыс. рублей (1912 манатов). По ним возбуждены исполнительные производства.
Суд оштрафовал экс-знатока за непредставление им отчетности как «иноагента» и отсутствие соответствующей плашки.
Ровшан Аскеров, долгое время проживавший в России, сейчас живет на родине – в Азербайджане. «Иноагентом» его объявил Минюст РФ в декабре 2022 года. В конце мая того же года Аскеров был арестован заочно по делу о реабилитации нацизма из-за поста в Facebook о маршале Георгии Жукове.
В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Ровшана Аскерова в список «экстремистов и террористов», в феврале суд возбудил на него три исполнительных производства в связи с неуплатой штрафов на общую сумму 130 тыс. руб. Последнее из трех производств начали в феврале 2025 года.
Ранее суд трижды штрафовал Аскерова. В сентябре и августе 2023 года приставы обязали его выплатить по 40 тыс. руб. сначала за отсутствие маркировки «иноагента», потом — за непредоставление отчетности «иноагентом» в уполномоченный орган. В связи с непогашенными задолженностями счета Ровшана Аскерова в России арестованы.