Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Парижском форуме мира, затронул проект TRIPP, который, по его словам, должен открыть новые коммуникационные возможности для Армении и Азербайджана.

«Региональная коммуникация означает, что Армения и Азербайджан смогут использовать территории друг друга для внутренней, двусторонней и международной связи. Это создаст новый путь для международного транзита. В условиях кризиса глобальных цепочек поставок это может повлиять и на международную торговлю, и на ситуацию в нашем регионе», — заявил Пашинян.

Армянский премьер добавил, что реализация проекта позволит открыть маршруты из Персидского и Оманского заливов к Черному морю, а также создать новое сообщение между Каспийским и Средиземным морями. По его словам, для Армении это откроет новые возможности.

Коснувшись предстоящих парламентских выборов, Пашинян назвал их важным политическим событием, связанным с мирным процессом.

Отдельно премьер прокомментировал тему армяно-турецких отношений. По его утверждению, открытие границы и установление дипломатических отношений — лишь вопрос времени.

«Никаких существенных препятствий для этого сейчас нет», — сказал Пашинян. Он выразил уверенность, что «настанет время, когда Армения и Турция станут нормальными соседями и смогут сотрудничать политически и экономически».

В заключение Пашинян заявил, что «у нас есть мир, и это реальность», назвав происходящее «историческим изменением» не только в отношениях с Азербайджаном, но и в регионе в целом.