В Астане убит экс-советник президента Казахстана

10:41 1125

Этой ночью в Астане погиб Ержан Бабакумаров, с 1990-х годов работавший на разных должностях в государственных структурах Казахстана. По информации полиции, экс-чиновник был до смерти избит, передают казахстанские СМИ.

По данным Департамента полиции Астаны, предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний Бабакумаров скончался.

«Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.

В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили, что начато досудебное расследование и призвали дождаться его итогов.

Ержан Бабакумаров в разные годы возглавлял СЦК, Центр анализа и прогнозирования при Администрации президента РК, был замом руководителя Канцелярии при президенте, а также замом акима Алматы.

С апреля по июль 2019-го Ержан Бабакумаров был советником президента Республики Казахстан.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 541
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 367
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 921
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1736
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 740
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5101
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1063
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1440
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5373

