В Астане убит экс-советник президента Казахстана

Этой ночью в Астане погиб Ержан Бабакумаров, с 1990-х годов работавший на разных должностях в государственных структурах Казахстана. По информации полиции, экс-чиновник был до смерти избит, передают казахстанские СМИ.

По данным Департамента полиции Астаны, предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний Бабакумаров скончался.