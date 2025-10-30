В Астане убит экс-советник президента Казахстана

Этой ночью в Астане погиб Ержан Бабакумаров, с 1990-х годов работавший на разных должностях в государственных структурах Казахстана. По информации полиции, экс-чиновник был до смерти избит, передают казахстанские СМИ.
По данным Департамента полиции Астаны, предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний Бабакумаров скончался.
«Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.
В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили, что начато досудебное расследование и призвали дождаться его итогов.
Ержан Бабакумаров в разные годы возглавлял СЦК, Центр анализа и прогнозирования при Администрации президента РК, был замом руководителя Канцелярии при президенте, а также замом акима Алматы.
С апреля по июль 2019-го Ержан Бабакумаров был советником президента Республики Казахстан.