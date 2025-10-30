USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Европа готовится к молниеносной переброске войск

10:46 864

Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран Евросоюза и НАТО разрабатывает механизм, который обеспечит быструю переброску тяжелой военной техники по территории Европы в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инициатива предусматривает создание общего пула транспортных средств – грузовиков, железнодорожных платформ и паромов, которые смогут использовать страны ЕС для переброски войск и вооружений. В следующем месяце Еврокомиссия представит предложения, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и упрощение таможенных процедур в рамках блока, отмечает FT.

По информации источников, ЕК также рассматривает возможность формирования собственного парка грузовиков и железнодорожных вагонов внутри ЕС, однако реализация этой идеи может осложниться из-за ограниченного бюджета союза. Собеседники газеты уточняют, что проект находится на ранней стадии и его параметры еще могут измениться.

Весной 2025 года Евросоюз сделал шаг к масштабной милитаризации – в марте на внеочередном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU стоимостью €800 млрд, предусматривающий совместные закупки вооружений. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации SAFE объемом €150 млрд в рамках долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение о повышении оборонных расходов европейских членов альянса до 5% ВВП к 2034 году.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 542
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 367
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 924
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1736
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 741
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5102
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1064
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1440
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5373

