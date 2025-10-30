Европа готовится к молниеносной переброске войск

Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран Евросоюза и НАТО разрабатывает механизм, который обеспечит быструю переброску тяжелой военной техники по территории Европы в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инициатива предусматривает создание общего пула транспортных средств – грузовиков, железнодорожных платформ и паромов, которые смогут использовать страны ЕС для переброски войск и вооружений. В следующем месяце Еврокомиссия представит предложения, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и упрощение таможенных процедур в рамках блока, отмечает FT.

По информации источников, ЕК также рассматривает возможность формирования собственного парка грузовиков и железнодорожных вагонов внутри ЕС, однако реализация этой идеи может осложниться из-за ограниченного бюджета союза. Собеседники газеты уточняют, что проект находится на ранней стадии и его параметры еще могут измениться.

Весной 2025 года Евросоюз сделал шаг к масштабной милитаризации – в марте на внеочередном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU стоимостью €800 млрд, предусматривающий совместные закупки вооружений. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации SAFE объемом €150 млрд в рамках долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение о повышении оборонных расходов европейских членов альянса до 5% ВВП к 2034 году.