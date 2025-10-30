USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Nar вручил ключи от автомобиля первому победителю лотереи Çoox Şanslı

10:52 455

Выгодный мобильный оператор Nar поздравил первого победителя автомобильного розыгрыша лотереи Çoox Şanslı – Заура Гулиева, вручив ему ключи от нового Haval H6 Ultra.

Кроме того, в последнем тираже еще три абонента Nar – Улькар Ибрагимова, Мовсум Мамедов и Хадиджа Алиева – выиграли смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Лотерея Çoox Şanslı продлится до конца года. В течение этого времени абоненты Nar смогут выиграть замечательные призы: смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro –  каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra – каждую неделю и автомобиль Li L9 Ultra –  в финальном розыгрыше. Победители определяются случайным образом и объявляются в прямом эфире.

Следует отметить, что для участия в лотерее Çoox Şanslı абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает три шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN — семь шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN — 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение Nar+ или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее можно ознакомиться на сайте

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 млн абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 547
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 368
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 926
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1739
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 745
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5102
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1064
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1444
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5374

