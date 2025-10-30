Nar вручил ключи от автомобиля первому победителю лотереи Çoox Şanslı

Кроме того, в последнем тираже еще три абонента Nar – Улькар Ибрагимова, Мовсум Мамедов и Хадиджа Алиева – выиграли смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Лотерея Çoox Şanslı продлится до конца года. В течение этого времени абоненты Nar смогут выиграть замечательные призы: смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro – каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra – каждую неделю и автомобиль Li L9 Ultra – в финальном розыгрыше. Победители определяются случайным образом и объявляются в прямом эфире.

Следует отметить, что для участия в лотерее Çoox Şanslı абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает три шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN — семь шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN — 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение Nar+ или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее можно ознакомиться на сайте.

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 млн абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.