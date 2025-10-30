Россия богатеет миллиардерами

Число долларовых миллиардеров в России и Великобритании за год увеличилось и достигло 128 человек. Об этом говорится в опубликованном 29 октября докладе американской компании по управлению активами Altrata.

С начала 2024 года в России стало на шесть долларовых миллиардеров больше, однако их совокупное состояние сократилось с $469 млрд до $457 млрд. Россия и Великобритания заняли третье и четвертое места в рейтинге, подготовленном компанией Altrata.

Как отмечается в докладе, тройка лидеров по числу миллиардеров осталась неизменной — это США, Китай и Германия. В Соединенных Штатах их количество увеличилось с 1 050 до 1 135, в Китае – с 304 до 321, тогда как в Германии показатель снизился с 184 до 170.

В топ-15 рейтинга также вошли Индия, Швейцария, Гонконг (рассматриваемый отдельно от Китая), Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.

Исследование основано на базе данных Wealth-X Altrata, которая учитывает все виды активов миллиардеров. Национальная принадлежность определяется по юридическому адресу основного актива.