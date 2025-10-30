USD 1.7000
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод

11:10 1067

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России сообщил о временной остановке части производственных мощностей. По официальной информации, предприятие уходит на плановый ремонт и обслуживание оборудования.

Однако в отрасли отмечают, что завод также испытывает проблемы с реализацией продукции и сокращает объемы переработки. Сложная экономическая ситуация, санкции и задержки с модернизацией оборудования повлияли на работу предприятия. По некоторым данным, восстановление производства может занять несколько месяцев.

Ильский НПЗ — нефтеперерабатывающий завод на юге России. Приостановка его деятельности может отразиться на региональном рынке топлива и логистике поставок.

Официальных сроков возобновления работы завода пока нет, отмечают российские СМИ.

