USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Задержан глава Исполнительной власти Балакена

11:17 1747

В Исполнительной власти Балакенского района Азербайджана проводится операция Службой государственной безопасности Азербайджана.

Сообщается о задержании главы исполнительной власти района Ислама Рзаева и нескольких других чиновников.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 550
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 372
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 935
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1748
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 748
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5103
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1069
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1447
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5375

ЭТО ВАЖНО

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 550
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 372
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 935
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1748
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 748
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5103
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1069
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1447
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться