Задержан глава Исполнительной власти Балакена

В Исполнительной власти Балакенского района Азербайджана проводится операция Службой государственной безопасности Азербайджана.
Сообщается о задержании главы исполнительной власти района Ислама Рзаева и нескольких других чиновников.
