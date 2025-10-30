Человек Трампа отказался от поста из-за российских связей

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка Брайс Макферран отказался от назначения из-за сведений о его связях с Россией. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Последние несколько лет Макферран занимал руководящие должности в швейцарской дочерней компании Evraz PLC, российской сталелитейной группы, одним из совладельцев которой является миллиардер Роман Абрамович, сообщает WP. По данным издания, тесть Макферрана – бывший член Совета Федерации Сергей Шатиров, а шурин Александр работает помощником одного из советников президента России Владимира Путина.

Представитель Белого дома Куш Десан выступил в защиту Макферрана, отметив, что его профессиональная карьера и контакты «были полностью изучены, проверены и одобрены беспартийным управлением правительства по вопросам этики». По словам Десана, это «факт, который должен препятствовать распространению фейковых новостей и продолжению мистификаций о России», передает Politico.