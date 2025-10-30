Расхитители Лувра: задержаны еще пятеро

Полиция Франции задержала новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. О задержании одного человека сообщил BFM TV. По информации канала, подозреваемый был обнаружен накануне вечером в Париже.

При этом RTL со ссылкой на источники передает, что «арестованы пять новых подозреваемых». Их всех, по словам источников, задержали вчера вечером практически одновременно в разных районах Парижа.