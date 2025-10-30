USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Расхитители Лувра: задержаны еще пятеро

11:20 803

Полиция Франции задержала новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. О задержании одного человека сообщил BFM TV. По информации канала, подозреваемый был обнаружен накануне вечером в Париже.

При этом RTL со ссылкой на источники передает, что «арестованы пять новых подозреваемых». Их всех, по словам источников, задержали вчера вечером практически одновременно в разных районах Парижа.

Лувр ограбили утром 19 октября. Двое неизвестных проникли в музей и украли девять драгоценностей из собраний французских королей и императоров. Сообщники ожидали их на улице. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий общей стоимостью около €88 млн.

25 октября французская полиция задержала двух подозреваемых. Один из них был пойман в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир. Второй — в парижском пригороде Сен-Дени.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 551
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
11:43 373
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 939
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1753
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 751
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева
01:34 5105
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1072
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1448
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
29 октября 2025, 20:00 5376

