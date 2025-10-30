USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца

11:29 1620

В Свердловской области найден мертвым 49-летний предприниматель Ильгар Ханаданов, пропавший 24 октября. Об этом сообщает портал E1.RU. По факту гибели предпринимателя возбуждено уголовное дело, следователи рассматривают криминальную версию.

По словам супруги погибшего, тело Ханаданова будет доставлено в Азербайджан, где пройдут похороны. Женщина утверждает, что у мужа не было ни долгов, ни деловых конфликтов.

Ильгар Ханаданов владел небольшой точкой общепита, где продавались шашлыки и хот-доги.

Как сообщается, в день исчезновения он возвращался из деревни Мезенской. По пути ему позвонил кто-то, разговор проходил на повышенных тонах. После этого он остановил машину, а его спутника забрала супруга, которая проезжала мимо. С этого момента бизнесмен больше не выходил на связь.

На следующий день его автомобиль — белый Mercedes — нашли в лесу со следами крови. В машине остались ключи, но не было ни документов, ни телефона.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что пропавший мужчина найден мертвым.

Близкие утверждают, что Ханаданов не имел врагов и не вел рискованных дел. Его брат предполагает, что мужчина мог доверять тому, с кем встречался в последний вечер.

«Он всегда был осторожен, встречи назначал только в людных местах. Если поехал куда-то в лес, значит, знал этого человека и не ожидал подвоха», — рассказал брат погибшего.

Несмотря на уверения семьи в том, что у Ильгара не было конфликтов, обстоятельства его смерти пока остаются неясными.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 553
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 374
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 942
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1754
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 755
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5106
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1073
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1449
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5376

ЭТО ВАЖНО

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 553
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 374
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 942
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1754
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 755
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5106
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1073
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1449
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5376
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться