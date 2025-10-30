В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца

В Свердловской области найден мертвым 49-летний предприниматель Ильгар Ханаданов, пропавший 24 октября. Об этом сообщает портал E1.RU. По факту гибели предпринимателя возбуждено уголовное дело, следователи рассматривают криминальную версию.

По словам супруги погибшего, тело Ханаданова будет доставлено в Азербайджан, где пройдут похороны. Женщина утверждает, что у мужа не было ни долгов, ни деловых конфликтов.

Ильгар Ханаданов владел небольшой точкой общепита, где продавались шашлыки и хот-доги.

Как сообщается, в день исчезновения он возвращался из деревни Мезенской. По пути ему позвонил кто-то, разговор проходил на повышенных тонах. После этого он остановил машину, а его спутника забрала супруга, которая проезжала мимо. С этого момента бизнесмен больше не выходил на связь.

На следующий день его автомобиль — белый Mercedes — нашли в лесу со следами крови. В машине остались ключи, но не было ни документов, ни телефона.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что пропавший мужчина найден мертвым.

Близкие утверждают, что Ханаданов не имел врагов и не вел рискованных дел. Его брат предполагает, что мужчина мог доверять тому, с кем встречался в последний вечер.

«Он всегда был осторожен, встречи назначал только в людных местах. Если поехал куда-то в лес, значит, знал этого человека и не ожидал подвоха», — рассказал брат погибшего.

Несмотря на уверения семьи в том, что у Ильгара не было конфликтов, обстоятельства его смерти пока остаются неясными.