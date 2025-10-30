Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?

Gunvor купит LUKOIL International GmbH — «дочку» компании, которая владеет зарубежными активами «Лукойл».

В сообщении отмечается, что «Лукойл» «акцептовала предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями».

О планах продажи иностранных активов российская компания объявила 27 октября на фоне введения американских санкций. Они начнут действовать с 21 ноября.

Gunvor Group Ltd — многонациональная компания по торговле энергетическими сырьевыми товарами, зарегистрированная на Кипре, с главным торговым офисом в Женеве, Швейцария. У Gunvor также есть торговые офисы в Сингапуре, Хьюстоне, Стэмфорде, Лондоне, Калгари и Дубае, а также сеть представительств по всему миру.

Компания занимается торговлей, транспортировкой, хранением и оптимизацией поставок нефти и других энергетических продуктов, а также имеет инвестиции в нефтяные терминалы и портовую инфраструктуру. Ее деятельность включает обеспечение поставок сырой нефти и нефтепродуктов и их доставку на рынок по трубопроводам и танкерам.

Ранее «Лукойл» официально объявил о намерении продать все свои зарубежные активы после введения против нее новых санкций США и Великобританией. В Азербайджане «Лукойл» владеет второй по величине сетью автозаправочных станций, а также десятипроцентной долей в международном консорциуме по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и пакетом акций в 19,99 процента в консорциуме по разработке газового месторождения «Шахдениз». Компания также имеет ряд других активов в стране.

Вместе с тем введенные Соединенными Штатами санкции могут фактически парализовать зарубежный бизнес «Лукойл». Чтобы минимизировать ущерб, компания готовится продать все свои иностранные активы, так как американские ограничения делают невозможными любые финансовые операции в долларах для «Лукойла» в любой точке мира. Теперь ни один банк не сможет предоставлять компании кредиты в долларах, а сама компания не сможет проводить расчеты, получать оплату или переводить средства в этой валюте. Подобные операции автоматически подпадают под действие американских санкций.

При этом, согласно пакету санкций, введенному правительством Великобритании 15 октября, ряд международных проектов с участием «Лукойла», включая Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), TengizChevroil, «Шахдениз», Южнокавказский газопровод и другие азербайджанские проекты, выведены из-под санкций до 14 октября 2027 года. Однако пакет санкций, введенный США, подобных исключений не содержит. Это дает основания полагать, что компании, вероятно, придется продать и свои активы в Азербайджане.