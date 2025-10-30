Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети

В ночь на четверг, 30 октября, российские войска нанесли массированный удар по городу Запорожье в Украине ракетами и дронами. Об этом информировали начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и Воздушные силы ВСУ.

Известно, что вследствие атаки РФ поврежден объект инфраструктуры, а также общежитие, разрушены четыре этажа из пяти. На месте ведутся аварийно-спасательные работы. ВС РФ применили не менее 20 дронов и восьми ракет, сообщил Федоров.