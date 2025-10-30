Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети

В ночь на четверг, 30 октября, российские войска нанесли массированный удар по городу Запорожье в Украине ракетами и дронами. Об этом информировали начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и Воздушные силы ВСУ.
Известно, что вследствие атаки РФ поврежден объект инфраструктуры, а также общежитие, разрушены четыре этажа из пяти. На месте ведутся аварийно-спасательные работы. ВС РФ применили не менее 20 дронов и восьми ракет, сообщил Федоров.
Сообщается, что в результате обстрела пострадали 13 человек. Среди раненых шестеро детей – три девочки и три мальчика. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.
«В результате удара 13 человек пострадали — у них острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы», - уточнил Федоров. Под завалами может оставаться один человек, на месте идут спасательные работы.
По словам секретаря городского совета Регины Харченко, спасатели ищут под завалами двух человек.