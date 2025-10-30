USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети

фото
11:43 376

В ночь на четверг, 30 октября, российские войска нанесли массированный удар по городу Запорожье в Украине ракетами и дронами. Об этом информировали начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и Воздушные силы ВСУ. 

Известно, что вследствие атаки РФ поврежден объект инфраструктуры, а также общежитие, разрушены четыре этажа из пяти. На месте ведутся аварийно-спасательные работы. ВС РФ применили не менее 20 дронов и восьми ракет, сообщил Федоров.

Сообщается, что в результате обстрела пострадали 13 человек. Среди раненых шестеро детей – три девочки и три мальчика. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.

«В результате удара 13 человек пострадали — у них острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы», - уточнил Федоров. Под завалами может оставаться один человек, на месте идут спасательные работы.

По словам секретаря городского совета Регины Харченко, спасатели ищут под завалами двух человек.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 555
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 377
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 947
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1757
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 759
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5106
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1075
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1450
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5377

ЭТО ВАЖНО

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 555
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 377
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 947
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1757
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 759
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5106
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1075
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1450
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться