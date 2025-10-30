Франция приветствует решение Азербайджана

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вновь подтвердил полную поддержку Парижем процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и позитивной динамики, начавшейся с саммита в Вашингтоне 8 августа.

«Развитие региональной связанности и открытие границ — в рамках уважения территориальной целостности и суверенитета государств — позволит преобразовать регион Южного Кавказа в пространство мира и процветания на благо его населения. Министр приветствовал недавние шаги в этом направлении, включая объявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров, направляемых в Армению», - сообщает посольство Франции в Баку в соцсети Х.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым сообщил о том, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Алиева за решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению. Пашинян заявил также о готовности Армении открыть транзит между Азербайджаном и Турцией.