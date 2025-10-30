USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Франция приветствует решение Азербайджана

11:43 949

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вновь подтвердил полную поддержку Парижем процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и позитивной динамики, начавшейся с саммита в Вашингтоне 8 августа.

«Развитие региональной связанности и открытие границ — в рамках уважения территориальной целостности и суверенитета государств — позволит преобразовать регион Южного Кавказа в пространство мира и процветания на благо его населения. Министр приветствовал недавние шаги в этом направлении, включая объявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров, направляемых в Армению», - сообщает посольство Франции в Баку в соцсети Х.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым сообщил о том, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Алиева за решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению. Пашинян заявил также о готовности Армении открыть транзит между Азербайджаном и Турцией.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 555
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 378
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 950
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1759
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 762
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5106
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1076
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1450
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5377

ЭТО ВАЖНО

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 555
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 378
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 950
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1759
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 762
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5106
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6577
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1076
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1450
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться