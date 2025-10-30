В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило законопроект, предусматривающий сокращение срока прохождения срочной военной службы с 24 до 18 месяцев. Об этом сообщили армянские СМИ.

Документ с поправками в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего» будет в неотложном порядке направлен на рассмотрение в Национальное собрание (парламент).

Замминистра обороны Армении Арман Саркисян, представляя законопроект, уточнил, что зимний призыв начнется 7 января 2026 года. При этом сокращенный срок службы – 18 месяцев – не будет распространяться на тех, кто к 1 января 2026 года уже проходит срочную службу.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива реализуется в рамках программы правительства на 2021–2026 годы, предусматривающей сокращение срока службы за счет увеличения числа военнослужащих по контракту.

Рост доли контрактников обеспечивается программой «Защитник Отечества», которая позволяет военнослужащим переходить со срочной службы на контрактную при сохранении социальных и финансовых льгот. Дополнительно численность контрактной армии растет благодаря выпуску профессиональных сержантов и набору среди жителей приграничных населенных пунктов. По словам Саркисяна, в настоящее время по программе «Защитник Отечества» службу по контракту проходят 4 220 человек.

Ранее газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники сообщала, что большинство представителей Генштаба ВС Армении выступили категорически против инициативы по сокращению срока срочной службы с двух до полутора лет. Согласно изданию, военные считают безосновательным аргумент властей о том, что «войн больше не будет», и поэтому они склонны думать, что к вопросам безопасности границ не следует подходить по прежним критериям. В Генштабе отмечают, что предлагаемый проект реформы срочной службы не подкреплен расчетами.

«Однако власти остаются непреклонными: мнения специалистов игнорируются, поскольку все подчинено предвыборным интересам. Генералы же не решаются открыто возражать», — пишет «Грапарак».