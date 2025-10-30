Замминистра: В Азербайджане создается современная инфраструктура здравоохранения

Выступивший на церемонии открытия международной выставки заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов поприветствовал участников от имени министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева.

В Баку проходит Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций Medinex-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

В своем выступлении заместитель министра особо подчеркнул внимание и поддержку, которые руководство страны уделяет сфере здравоохранения.

«Благодаря особому вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в нашей стране создается модернизированная инфраструктура здравоохранения, медицинские учреждения оснащаются самым современным технологическим оборудованием, а также укрепляется их материально-техническая база», - сказал Р.Исмаилов.

Замминистра отметил, что выставка Medinex вносит важный вклад в развитие взаимодействия между медицинскими специалистами и представителями бизнеса.

«Министерство здравоохранения считает, что выставка Medinex является важной платформой для ознакомления медицинских специалистов с новыми технологиями, развития существующих и установления новых партнерских связей, а также способствует инновационному развитию национальной системы здравоохранения», - сказал Р.Исмаилов.