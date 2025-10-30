USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Замминистра: В Азербайджане создается современная инфраструктура здравоохранения

11:58 257

В Баку проходит Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций Medinex-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана. 

Выступивший на церемонии открытия международной выставки заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов поприветствовал участников от имени министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева.

В своем выступлении заместитель министра особо подчеркнул внимание и поддержку, которые руководство страны уделяет сфере здравоохранения.

«Благодаря особому вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в нашей стране создается модернизированная инфраструктура здравоохранения, медицинские учреждения оснащаются самым современным технологическим оборудованием, а также укрепляется их материально-техническая база», - сказал Р.Исмаилов.

Замминистра отметил, что выставка Medinex вносит важный вклад в развитие взаимодействия между медицинскими специалистами и представителями бизнеса.

«Министерство здравоохранения считает, что выставка Medinex является важной платформой для ознакомления медицинских специалистов с новыми технологиями, развития существующих и установления новых партнерских связей, а также способствует инновационному развитию национальной системы здравоохранения», - сказал Р.Исмаилов.

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 558
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 378
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 954
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1760
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 765
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5107
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6578
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1077
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1450
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5378

ЭТО ВАЖНО

В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 558
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети
Удар России по Запорожью: разрушено общежитие, среди раненых дети фото
11:43 378
Франция приветствует решение Азербайджана
Франция приветствует решение Азербайджана
11:43 954
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
Задержан глава Исполнительной власти Балакена
11:17 1760
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
Кто может купить активы «Лукойл» в Азербайджане?
11:35 765
Стубб не подставил Токаева
Стубб не подставил Токаева важная тема; все еще актуально
01:34 5107
Русские устали от войны, а у Путина движуха
Русские устали от войны, а у Путина движуха наш комментарий; все еще актуально
00:35 6578
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
В России закрылся еще один нефтеперерабатывающий завод
11:10 1077
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
Пашинян о новых возможностях между Арменией и Азербайджаном
10:35 1450
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си»
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 2992
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности; все еще актуально
29 октября 2025, 20:00 5378
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться