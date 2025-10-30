Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме

В федеральном суде Манхэттена в среду двое мужчин были приговорены к 25 годам лишения свободы каждый за организацию покушения на ирано-американскую журналистку и активистку Масих Алинежад. Приговор 46-летнему Руфату Амирову (гражданину Ирана) и 41-летнему Поладу Омарову (гражданину Грузии) вынесла судья Колин Макмэхон.

Следствием установлено, что Амиров и Омаров, характеризуемые прокуратурой как «криминальные авторитеты русской мафии», в июле 2022 года по заказу иранского правительства готовили убийство проживающей в Бруклине журналистки Масих Алинежад. Мотивом послужило вознаграждение в размере 500 тысяч долларов. Прокуратура требовала для обоих обвиняемых по 55 лет тюремного заключения, однако суд назначил меньшее наказание. В ходе суда прокуроры заявили, что целью заговора было «заставить замолчать женщину, у которой в социальных сетях больше подписчиков, чем у верховного лидера Ирана», а также запугать миллионы ее последователей. Согласно материалам расследования, иранские агенты ранее, в 2020 и 2021 годах, уже пытались похитить Алинежад в США, чтобы вывезти ее в Иран, но эти попытки провалились. Преступники, как заявили прокуроры, были близки к успеху, и похищение было предотвращено лишь потому, что Алинежад не было в городе, а также благодаря оперативности и настойчивости американских правоохранительных органов. Сама Алинежад в своем заявлении в суде отметила: «Эти преступники перевернули мою жизнь с ног на голову». Она также заявила, что с момента раскрытия заговора была вынуждена переезжать 21 раз. Омаров был экстрадирован в США в феврале 2024 года после задержания в Чехии. Амиров был арестован в Узбекистане.

Масих Алинежад, которой сейчас 49 лет, бежала из Ирана в 2009 году. Она известна своими онлайн-кампаниями, в частности, «Моя скрытая свобода» (My Stealthy Freedom), призывающими иранских женщин снимать хиджаб в знак протеста против обязательного ношения головного убора. 20 марта этого года федеральный суд Манхэттена признал Амирова и Омарова виновными в заговоре с целью убийства Алинежад. Другой фигурант дела — наемный убийца Халид Мехтиев, которому было поручено ликвидировать журналистку, дал показания в суде, полностью признав свою вину и раскрыв все детали заговора. Согласно обвинительному заключению, заказ на убийство Алинежад азербайджанским криминальным авторитетам передал генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рухулла Базганди, ранее возглавлявший контрразведывательное управление КСИР. В документе Амиров и Омаров названы членами организованной преступной группировки, действующей в Восточной Европе. С июля 2022 года Амиров передавал Омарову целевую информацию об Алинежад, полученную напрямую от должностных лиц КСИР в Иране. После получения заказа на убийство Омаров вышел на связь с Халидом Мехтиевым — гражданином Азербайджана, который несколько лет проживал в Нью-Йорке, работая курьером по доставке пиццы и одновременно занимаясь рэкетом. Омаров предложил Мехтиеву 130 тысяч долларов за убийство журналистки, передав ему информацию о цели, включая адрес Алинежад.

Часть этой суммы Мехтиев потратил на покупку автомата АК-47, двух магазинов и не менее 66 патронов. 27 июля 2022 года Омаров сообщил Амирову, что Мехтиев готов приступить к ликвидации Алинежад. «Сегодня это дело закончится. Я сказал им сделать мне подарок на день рождения. Я надавил на них, чтобы они переночевали там сегодня», — говорится в обвинительном акте. Однако план не удался: на следующий день полиция задержала Мехтиева возле дома Алинежад за нарушение правил дорожного движения. В арендованном им автомобиле были обнаружены автомат, пистолет, маска, 1100 долларов наличными и патроны. Выяснилось, что Халид Мехтиев некоторое время наблюдал за домом Алинежад, следил за ней и даже однажды был зафиксирован камерой видеонаблюдения, когда заглядывал в дверь ее дома. Выступая в суде, журналистка рассказала, что летом 2022 года заметила возле своего дома крупного бородатого мужчину, стоявшего среди кустов. «Парень был немного подозрительным, поэтому я запаниковала, - свидетельствовала Алинежад. - Он смотрел мне прямо в глаза». Мехтиев признался в суде, что некоторое время следил за журналисткой и однажды столкнулся с ней возле дома. «Я пошел к машине за автоматом, чтобы убить ее. Но когда вернулся, ее уже не было», — заявил он в своих показаниях. Мехтиев не скрывал своего преступного прошлого и рассказал в суде, что руководил убийствами, похищениями и вымогательством в Азербайджане на протяжении десяти лет. Он согласился сотрудничать с федеральными властями после признания себя виновным в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Один из журналистов, следивших за процессом, сравнил внешний облик Мехтиева с «мохнатым крупным медведем». В суде также прозвучало, что за выполнение заказа ему пообещали 130 тысяч долларов, из которых он получил 30 тысяч авансом. Сначала он пытался наладить контакт с Масих Алинежад, связавшись с ней через мессенджер.