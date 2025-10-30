USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Швейцария расширила санкции против России и Беларуси

12:40 555

Власти Швейцарии приняли решение ввести серию дополнительных мер в отношении России, аналогичных тем, которые были представлены в 18-м санкционном пакете ЕС, сообщается на сайте правительства страны.

«Федеральный совет 29 октября решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций Евросоюза против России, а также дополнительные меры против Беларуси», - говорится в заявлении.

Отмечается, что новые меры будут сфокусированы на торговле товарами, финансовом и энергетическом секторах.

Швейцарские санкции вступают в силу 30 октября.

В рамках новых мер Берн ужесточит ограничения на экспорт товаров, которые, по его мнению, могут укрепить российскую промышленность и способствовать военному и технологическому развитию. Также власти трансформировали существующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями с 23 российскими банками в полный запрет транзакций и добавили в этот список еще 22 банка.

Вместе с тем Швейцария запрещает импорт продуктов нефтепереработки, полученных из российской сырой нефти, в третьи страны (за исключением Канады, Норвегии, Великобритании и США). Страна также вводит запрет на транзакции по «Северному потоку» и «Северному потоку 2».

Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 396
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
14:50 4390
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 605
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3244
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1449
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4649
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2159
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3671
Турция выходит в танковую лигу великих держав
01:57 6278
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2286
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей
13:40 1871

