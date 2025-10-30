Швейцария расширила санкции против России и Беларуси

Власти Швейцарии приняли решение ввести серию дополнительных мер в отношении России, аналогичных тем, которые были представлены в 18-м санкционном пакете ЕС, сообщается на сайте правительства страны.
«Федеральный совет 29 октября решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций Евросоюза против России, а также дополнительные меры против Беларуси», - говорится в заявлении.
Отмечается, что новые меры будут сфокусированы на торговле товарами, финансовом и энергетическом секторах.
Швейцарские санкции вступают в силу 30 октября.
В рамках новых мер Берн ужесточит ограничения на экспорт товаров, которые, по его мнению, могут укрепить российскую промышленность и способствовать военному и технологическому развитию. Также власти трансформировали существующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями с 23 российскими банками в полный запрет транзакций и добавили в этот список еще 22 банка.
Вместе с тем Швейцария запрещает импорт продуктов нефтепереработки, полученных из российской сырой нефти, в третьи страны (за исключением Канады, Норвегии, Великобритании и США). Страна также вводит запрет на транзакции по «Северному потоку» и «Северному потоку 2».