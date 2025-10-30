Швейцария расширила санкции против России и Беларуси

Власти Швейцарии приняли решение ввести серию дополнительных мер в отношении России, аналогичных тем, которые были представлены в 18-м санкционном пакете ЕС, сообщается на сайте правительства страны.

«Федеральный совет 29 октября решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций Евросоюза против России, а также дополнительные меры против Беларуси», - говорится в заявлении.