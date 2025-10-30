У Зеленского призвали Турцию не медлить

Украина надеется на участие Турции в инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), предусматривающей закупку американского оружия для украинских Сил обороны. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента (ОП) страны Игорь Жовква, передают украинские СМИ.

Жовква поблагодарил Турцию за оказанную Украине оборонную поддержку и выразил надежду, что страна станет одним из гарантов безопасности для Киева. Он также высказал уверенность в скором присоединении Анкары к программе закупок американского оружия для Украины.

«Убежден также, что присоединение Турции к инициативе PURL в рамках НАТО – это вопрос ближайшего времени. Эти взносы в программу нужны Украине уже сейчас, чтобы спасти жизни и быстрее совместно двигаться к справедливому миру», – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он призвал Анкару не откладывать принятие этого важного для Украины решения.