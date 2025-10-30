USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

У Зеленского призвали Турцию не медлить

12:44 1677

Украина надеется на участие Турции в инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), предусматривающей закупку американского оружия для украинских Сил обороны. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента (ОП) страны Игорь Жовква, передают украинские СМИ.

Жовква поблагодарил Турцию за оказанную Украине оборонную поддержку и выразил надежду, что страна станет одним из гарантов безопасности для Киева. Он также высказал уверенность в скором присоединении Анкары к программе закупок американского оружия для Украины.

«Убежден также, что присоединение Турции к инициативе PURL в рамках НАТО – это вопрос ближайшего времени. Эти взносы в программу нужны Украине уже сейчас, чтобы спасти жизни и быстрее совместно двигаться к справедливому миру», – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он призвал Анкару не откладывать принятие этого важного для Украины решения.

Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 398
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4395
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 607
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3246
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1454
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4649
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2162
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3675
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6279
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2286
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей фото; обновлено 13:40
13:40 1873

ЭТО ВАЖНО

Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 398
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4395
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 607
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3246
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1454
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4649
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2162
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3675
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6279
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2286
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей фото; обновлено 13:40
13:40 1873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться