Названы факторы риска для экономики Азербайджана

Рост ВВП Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозируется в среднем на уровне 2,5% в год. Об этом заявил директор отдела Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур на пресс-конференции.

По словам Азура, в 2025 году темпы роста экономики замедлятся по сравнению с 2024-м и составят около 3%, поскольку государственные инвестиции в углеводородный сектор постепенно сокращаются.

«В среднесрочной перспективе прогнозируется средний рост экономики на уровне 2,5% в год. Инфляция остается под контролем и находится в пределах целевых ориентиров, установленных Центральным банком», — отметил представитель МВФ.

Он также добавил, что сокращение профицита в торговле может повлиять на внешнеэкономические позиции страны.

«Риски остаются относительно сбалансированными. Один из факторов риска связан с возможным снижением цен на нефть и газ, другой — с геополитической напряженностью. Кроме того, фрагментарность деятельности в неуглеводородном секторе также представляет собой проблему для экономики», — подчеркнул Азур.

Отдельно он отметил, что парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в августе в Вашингтоне является обнадеживающим шагом к укреплению стабильности и развитию регионального сотрудничества.

«Если этот процесс продолжится, он сможет открыть новые возможности для торговли, инвестиций и экономической интеграции во всем регионе», — заявил представитель МВФ.