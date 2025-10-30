USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Названы факторы риска для экономики Азербайджана

12:47 1290

Рост ВВП Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозируется в среднем на уровне 2,5% в год. Об этом заявил директор отдела Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур на пресс-конференции.

По словам Азура, в 2025 году темпы роста экономики замедлятся по сравнению с 2024-м и составят около 3%, поскольку государственные инвестиции в углеводородный сектор постепенно сокращаются.

«В среднесрочной перспективе прогнозируется средний рост экономики на уровне 2,5% в год. Инфляция остается под контролем и находится в пределах целевых ориентиров, установленных Центральным банком», — отметил представитель МВФ.

Он также добавил, что сокращение профицита в торговле может повлиять на внешнеэкономические позиции страны.

«Риски остаются относительно сбалансированными. Один из факторов риска связан с возможным снижением цен на нефть и газ, другой — с геополитической напряженностью. Кроме того, фрагментарность деятельности в неуглеводородном секторе также представляет собой проблему для экономики», — подчеркнул Азур.

Отдельно он отметил, что парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в августе в Вашингтоне является обнадеживающим шагом к укреплению стабильности и развитию регионального сотрудничества.

«Если этот процесс продолжится, он сможет открыть новые возможности для торговли, инвестиций и экономической интеграции во всем регионе», — заявил представитель МВФ.

Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 398
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4399
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 608
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3248
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1457
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4650
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2162
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3676
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6279
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2286
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей фото; обновлено 13:40
13:40 1873

ЭТО ВАЖНО

Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 398
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4399
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 608
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3248
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1457
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4650
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2162
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3676
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6279
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2286
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей фото; обновлено 13:40
13:40 1873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться