USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом

12:55 2162

У депутата Милли Меджлиса Фазаила Агамалы есть внебрачный сын, о котором он долгое время никому не рассказывал, заявил доктор философских наук Этибар Алиев.

По словам Этибара Алиева, сын депутата - Ильгар Агамалыев (1987 года рождения) - в семейном кругу более известен как Олег. Мать Ильгара – русская по национальности, Ф.Агамалы познакомился с ней в Баку в конце 1980-х годов.

По словам Этибара Алиева, после того как официальная жена Фазаила Агамалы узнала об этом, в семье возникло серьезное напряжение. В итоге бывший депутат отправил женщину и сына из Баку в Санкт-Петербург.

Фазаил Агамалы подтвердил журналистам этот факт: «У всех в молодости бывают ошибки. Это часть жизни многих людей. Почему я должен это отрицать? Это же не преступление. У каждого может быть личная жизнь. Да, у меня был такой роман. Сегодня у меня нет связи с Ильгаром и его матерью — они живут своей жизнью. В нужное время я помогал им. В этой ситуации меня может винить только моя жена. Я уже сказал ей, что ошибался, извинился — и на этом все. Это никого больше не касается. Жизнь такая, можно несколько раз жениться. Трамп был женат три раза, и что тут странного?»

Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 401
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4402
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 609
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3250
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1459
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4650
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2163
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3677
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6280
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2287
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей фото; обновлено 13:40
13:40 1873

ЭТО ВАЖНО

Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 401
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4402
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 609
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3250
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1459
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4650
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2163
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3677
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6280
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2287
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей
Зеленский о бомбардировке Россией украинских мирных жителей фото; обновлено 13:40
13:40 1873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться