Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом

По словам Этибара Алиева, сын депутата - Ильгар Агамалыев (1987 года рождения) - в семейном кругу более известен как Олег. Мать Ильгара – русская по национальности, Ф.Агамалы познакомился с ней в Баку в конце 1980-х годов.

По словам Этибара Алиева, после того как официальная жена Фазаила Агамалы узнала об этом, в семье возникло серьезное напряжение. В итоге бывший депутат отправил женщину и сына из Баку в Санкт-Петербург.

Фазаил Агамалы подтвердил журналистам этот факт: «У всех в молодости бывают ошибки. Это часть жизни многих людей. Почему я должен это отрицать? Это же не преступление. У каждого может быть личная жизнь. Да, у меня был такой роман. Сегодня у меня нет связи с Ильгаром и его матерью — они живут своей жизнью. В нужное время я помогал им. В этой ситуации меня может винить только моя жена. Я уже сказал ей, что ошибался, извинился — и на этом все. Это никого больше не касается. Жизнь такая, можно несколько раз жениться. Трамп был женат три раза, и что тут странного?»