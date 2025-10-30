Завершилась III программа стажировки студентов-выпускников «Маарифчи»

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с участниками III программы стажировки студентов и выпускников «Маарифчи», реализуемой по инициативе Министерства науки и образования и при поддержке Фонда развития образования, сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече сначала была представлена информация о результатах программы. Руководитель аппарата министерства и рабочей группы программы стажировки студентов-выпускников «Маарифчи» Метин Керимли выступил с докладом о проделанной работе в рамках программы, достигнутых результатах и деятельности участников.

Затем был показан видеоролик о программе.