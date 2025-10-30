Завершилась III программа стажировки студентов-выпускников «Маарифчи»

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с участниками III программы стажировки студентов и выпускников «Маарифчи», реализуемой по инициативе Министерства науки и образования и при поддержке Фонда развития образования, сообщили в пресс-службе министерства.
На встрече сначала была представлена информация о результатах программы. Руководитель аппарата министерства и рабочей группы программы стажировки студентов-выпускников «Маарифчи» Метин Керимли выступил с докладом о проделанной работе в рамках программы, достигнутых результатах и деятельности участников.
Затем был показан видеоролик о программе.
На встрече министр науки и образования Эмин Амруллаев обменялся мнениями с участниками программы. Министр отметил, что программа полезна молодым специалистам для полноценного понимания специфики государственной службы, а также пожелал участникам успехов в дальнейшей деятельности.
Выпускники программы стажировки выступили и поделились своими впечатлениями о проекте, отметив, что программа оказала положительное влияние на развитие их знаний и навыков, профессиональную ориентацию и планирование карьеры.
В завершение участникам программы были вручены сертификаты и сделано памятное фото.
Отметим, что в рамках 4-месячной III программы стажировки студентов-выпускников «Маарифчи» 42 участника прошли стажировку в Министерстве науки и образования, подведомственных ему учреждениях, региональных управлениях образования, а также в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.
Целью программы является формирование кадрового потенциала в сфере науки и образования, повышение отраслевых знаний и навыков студентов и выпускников, а также их активное вовлечение в процессы современного менеджмента и образовательных реформ.