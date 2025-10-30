Трамп ищет способ разорвать «дружбу» Путина и Си

Встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином могут дать новый импульс попыткам американского лидера добиться прекращения войны в Украине, отмечает международный обозреватель Кон Кофлин в статье для The Telegraph.

По утверждению аналитика, военная кампания России во многом поддерживается Китаем, прежде всего благодаря готовности Пекина продолжать закупать крупные объемы российской нефти, несмотря на западные санкции. Вместе с Индией Китай импортирует от 3,5 до 4,5 млн баррелей российской нефти в день. Кофлин подчеркивает, что Пекин оказывает Москве технологическую поддержку, поставляя беспилотники и ракетные системы, которые позволяют российской армии компенсировать значительные потери на поле боя.

В связи с этим прекращение так называемого «партнерства без границ» между Москвой и Пекином стало одной из приоритетных целей администрации Трампа. Именно поэтому президент США стремился выстроить более благоприятные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на очевидные признаки того, что последний не готов положительно реагировать на попытки Вашингтона добиться прекращения боевых действий в Украине, отмечается в публикации.

«Теперь, когда до президента США дошло, что Путин не намерен выстраивать конструктивные отношения с Вашингтоном, у Трампа появился подходящий момент, чтобы изменить тактику — попытаться убедить Си в том, что Китаю выгоднее ослабить свои связи с Москвой», – отмечает Кофлин.

Реакция Китая на введенные администрацией Трампа нефтяные санкции против России показывает, что, несмотря на публичные заявления Си Цзиньпина, стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится скорее на прагматизме, чем на реальных общих интересах.

Обозреватель подчеркивает, что исторически отношения между двумя странами всегда были сложными, в том числе из-за территориальных споров, например в Маньчжурии, которые в 1960-х годах едва не привели к открытому конфликту.

Еще одним показателем напряженности между Москвой и Пекином является отказ Китая официально признавать российский контроль над украинскими территориями, захваченными с 2014 года. Это говорит о том, что, хотя Пекин готов оказывать России ограниченную поддержку, Си Цзиньпин не намерен вступать в прямое противостояние с США.

В этой связи прошедший саммит Трампа и Си в Южной Корее может существенно повлиять на готовность Китая продолжать поддержку России в войне против Украины. Не сумев убедить Путина напрямую согласиться на прекращение огня, Трамп может попытаться достичь этой цели через новую торговую сделку с Пекином.

Реализация этих планов будет зависеть от результатов встречи двух лидеров — их первого личного контакта с начала второй торговой войны между США и Китаем. Любое улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином, скорее всего, произойдет за счет Москвы, особенно в сфере прибыльной торговли нефтью. Если экспорт российской нефти значительно сократится, у Путина могут иссякнуть средства для финансирования «спецоперации» в Украине, и ему, возможно, придется согласиться на предложенные Трампом условия прекращения огня, отмечает The Telegraph.