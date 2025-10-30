Американцы из Эстонии не уйдут

«Для Эстонии это положительное решение - Соединенные Штаты сообщили нам, что наше сотрудничество будет продолжаться так же, как и сегодня. Я также направил им сигнал о том, что мы готовы его активизировать», - сказал Певкур эстонскому телевидению.

Комментируя поступившее в среду сообщение США для стран НАТО, что они планируют сократить численность своих войск на восточном фланге Европы, он сказал, что Соединенные Штаты понимают необходимость сохранения войск в Эстонии.

Глава минобороны заявил, что работа Эстонии заключается также в том, чтобы у войск США были условия для обучения.

Эстонии предстоит многое сделать, чтобы принять американцев, но до сих пор переброска дополнительных союзных сил была ограничена нехваткой мест для учений и размещения, дополнил Певкур.