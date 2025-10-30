USD 1.7000
Пакистан о мире с Афганистаном

13:38 664

Пакистан по просьбе Турции согласился возобновить переговоры с Афганистаном после того, как предыдущие раунды не дали ощутимых результатов. Об этом сообщает пакистанское издание Geo News со ссылкой на источники.

«Пакистан решил возобновить диалог, чтобы дать еще один шанс для достижения мира. Пакистанская делегация, которая готовилась вернуться домой после срыва предыдущих переговоров, теперь продлит свое пребывание в Стамбуле для продолжения обсуждений», – говорится в заявлении.

По данным источников, новые переговоры будут сосредоточены на ключевом требовании Исламабада к Кабулу – принятии конкретных и действенных мер против террористических группировок, действующих с территории Афганистана.

Ранее министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что четырехдневные переговоры в Стамбуле с афганской стороной прошли безрезультатно.

15:17 5830
14:56 409
14:50 4413
14:42 617
14:20 3256
14:07 1471
11:29 4653
12:55 2166
12:40 3685
01:57 6281
11:51 2290

