Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»

29 октября в DeepState заявляли, что россияне показательно установили триколор на стелле украинского Покровска. В то же время через час флаг уже был сбит украинцами. В DeepState отметили, что ситуация в городе остается сложной, поскольку россияне продолжают «затягивать пехоту».

Российские военные продвинулись вблизи города Покровск и еще трех населенных пунктов в Донецкой области Украины. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который ссылается на данные о ситуации вокруг пяти населенных пунктов. Аналитики проекта пишут, что Силы обороны Украины отбросили россиян вблизи Нового Шахового.

В публикации BBC отмечается, что после падения Авдеевки в феврале 2024 года российские войска направили усилия своего масштабного наступления на северо-запад — в сторону Покровска. За полгода они преодолели почти 40 км до окраин города и осенью 2024 года приблизились к пригородам агломерации Покровск-Мирноград. Военные аналитики прогнозировали захват этих населенных пунктов в течение пары месяцев. Однако ВСУ смогли нарастить усилия и даже отбросить россиян от окраин Покровска в начале 2025 года.

«Летом и в начале осени этого года российские войска изменили тактику и вместо крупных механизированных штурмов начали небольшими пехотными группами просачиваться сквозь украинские оборонительные порядки и накапливаться в тылу. Там они атаковали украинских военных и захватывали их позиции. В условиях острого дефицита пехоты в ВСУ эта тактика в конечном итоге дала результат. По состоянию на конец октября россиянам удалось максимально усложнить логистику ВСУ на этом участке и даже взять под свой контроль отдельные районы Покровска», - говорится в публикации.

В городе, который почти уничтожен разрушительными ударами бомб и дронов, все еще остается около 1,2 тыс. мирных жителей, сообщают власти.

Помимо охвата с флангов, российская армия оказывает фронтальное давление на оборонительные позиции ВСУ в Покровске, атакуя с южного и юго-западного направлений. Здесь россиянам удалось закрепиться в пригороде, а также взять под контроль отдельные районы южнее железнодорожных путей, которые делят город почти пополам. Кроме того, зафиксировано продвижение на некоторых участках севернее железной дороги и бои за крупную промышленную зону на западных окраинах города.

BBC отмечает, что российские военные также начали механизированный штурм восточных окраин Мирнограда. Здесь их главная цель — взять под контроль террикон шахты 5/6 и квартал многоэтажек, что позволит контролировать весь город, расположенный в низине. В случае, если российским войскам в Покровске и Мирнограде, наступающим навстречу друг другу, удастся замкнуть кольцо, они фактически разрежут украинскую оборону в этой агломерации пополам, и подразделения ВСУ, которые все еще удерживают отдельные позиции на юго-восточных окраинах возле Новопавловки и Лисовки, окажутся в «котле», пишет корреспондент BBC.

В командовании 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали BBC, что россияне привлекли около 11 тыс. военнослужащих для окружения агломерации Покровска. Часть из них смогла проникнуть непосредственно в сам город. Военные аналитики говорят, что это около 200–300 человек. За 28–29 октября украинские войска уничтожили непосредственно в Покровске 18 бойцов армии РФ, сообщили в командовании корпуса. Там также подчеркнули, что противник не намерен закрепляться на территории, а планирует продвигаться дальше на север, чтобы «рассеять силы» украинской обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры к городу.

DeepState называет ситуацию в Покровске «на грани критической». Эксперты отмечают, что россияне, проникшие в жилую застройку, совершают диверсии, устраивают засады, минируют дороги, атакуют украинские тыловые подразделения, в частности, части РЭБ, артиллеристов и операторов БПЛА.

В этой ситуации, подчеркивают аналитики, украинскому командованию необходимо заблокировать пути проникновения россиян в Покровск и зачистить значительными силами те подразделения, которые уже накопились и укрылись в жилых кварталах.

На онлайн-карте DeepState большая часть Покровска и восточные окраины Мирнограда по состоянию на 29 октября находятся в серой зоне.