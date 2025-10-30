USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

В Сирии ни дня без стрельбы

14:11 320

Сирийское крыло террористической «Рабочей партии Курдистана», действующее под названием «Сирийские демократические силы» (СДС), нанесло ракетный удар по позиции ВС Сирии в провинции Алеппо, в результате чего погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение. Об этом сообщает SANA со ссылкой на департамент коммуникаций Министерства обороны арабской республики.

По данным источника, террористы нанесли удар управляемой ракетой по одной из позиций сирийской армии в сельской местности возле плотины Тишрин.

«Силы СДС, атаковав позиции армии и убив ее солдат, в очередной раз четко продемонстрировали свое несогласие со всеми предыдущими договоренностями и соглашениями», — говорится в сообщении.

Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 5839
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 414
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4418
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 621
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3260
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1477
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4656
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2170
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3689
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6281
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2290

