В Сирии ни дня без стрельбы

Сирийское крыло террористической «Рабочей партии Курдистана», действующее под названием «Сирийские демократические силы» (СДС), нанесло ракетный удар по позиции ВС Сирии в провинции Алеппо, в результате чего погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение. Об этом сообщает SANA со ссылкой на департамент коммуникаций Министерства обороны арабской республики.
По данным источника, террористы нанесли удар управляемой ракетой по одной из позиций сирийской армии в сельской местности возле плотины Тишрин.
«Силы СДС, атаковав позиции армии и убив ее солдат, в очередной раз четко продемонстрировали свое несогласие со всеми предыдущими договоренностями и соглашениями», — говорится в сообщении.